“Estoy listo para dar la sorpresa en el SpeedFest y mantener la ventaja en la Súper Copa”: Santiago Tovar

Santiago Tovar llega al SpeedFest de este sábado 15 de agosto con la motivación que siempre le da correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, además de que en la edición de este año llega como líder a la quinta fecha de la Súper Copa con el tractocamión número 26 del equipo Shell Rimula.

“Va a ser mi quinto o sexto SpeedFest, he ganado tres veces, me encanta correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es la mejor pista que tenemos en México, la configuración que tenemos este fin de semana es muy buena, es lo que corrimos cuando vino la NASCAR. Estoy listo para dar la sorpresa y tratar de alargar un poco esta ventaja que traemos en el campeonato”, aseguró el piloto de 32 años en exclusiva con La Razón.

En el SpeedFest de 2025 le faltó una curva a Santiago Tovar para conseguir su cuarta victoria en el evento, la cual confía en que llegue este sábado 15 de agosto, pues “el tractocamión llega muy bien, venimos de un descanso largo, estuvimos trabajando en mejoras para el camión y estoy seguro de que va a estar muy rápido para ganar la carrera”.

El gran presente de Santiago Tovar en la temporada

Santiago Tovar pasa por un gran momento. Lidera el campeonato de la Súper Copa y en NASCAR México Series está en la pelea por los playoffs, por lo que el SpeedFest difícilmente podía haber llegado en una mejor ocasión, aunque reconoce que siempre es un desafío correr en dos categorías de manera simultánea.

“Muy cómodo con ANVI, es el equipo con el que estoy corriendo NASCAR representando a Quaker State, en cuanto a tractocamiones y en el SpeedFest represento a Shell Rimula y ha sido un año retador por correr en dos categorías, pero ya llevo bastante tiempo haciéndolo y muy cómodo en cambas, en NASCAR peleo por los playoffs y en Súper Copa lidero el campeonato, entonces creo que habla del gran nivel por el que paso física, mentalmente y de manejo”, detalló el piloto originario del Estado de México.

Va a ser mi quinto o sexto SpeedFest, he ganado tres veces, me encanta correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es la mejor pista que tenemos en México Santiago Tovar



La ambiciosa meta de Santiago Tovar

Santiago Tovar está ante las puertas de convertirse en el primer piloto mexicano en ser campeón de manera simultánea en la Súper Copa y en NASCAR México Series, por lo que esa es su meta más inmediata.

“Mis principales metas como cada año es ser campeón en ambas categorías, en tractocamiones sería mi cuarto campeonato, en NASCAR sería el primero, hay que ir carrera a carrera, nadie lo ha hecho en la historia, entonces es un reto muy bonito”, sentenció el volante mexiquense.

EVG