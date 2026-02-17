NASCAR México Series y FAMEX se unen para el Espectáculo Aéreo Tulum 2026

La pasión por el automovilismo y la aviación se unen en el Espectáculo Aéreo Tulum 2026, evento que la NASCAR México Series organizó en conjunto con la Feria Aeroespacial Mexicana ( FAMEX), a celebrarse del 23 al 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto.

Jimmy Morales, director general de NASCAR México Series, habló acerca del gran espectáculo del que serán testigos los asistentes en la que espera sea la primera de muchas ediciones del Tulum Air Show 2026.

“Es un honor el haber sido invitados para compartir escenario con este gran evento. Va a ser realmente una batalla que todos los pilotos y equipos van a querer ganar, un gran espectáculo que vamos a dar para todos aquellos que verán el espectáculo en cualquiera de las plataformas digitales y en dónde llega la señal de televisión, en diferentes países del mundo como Argentina y Estados Unidos”, afirmó Jimmy Morales en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Museo Militar de Aviación en la Base Militar #1 de Santa Lucía, Estado de México.

