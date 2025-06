Llegar a NASCAR es un gran viaje de muchos sacrificios: Daniel Suárez

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y este fin de semana se correrá por primera ocasión la Nascar en México, un evento que nunca había ocurrido, pues dicho campeonato siempre se disputó en Estados Unidos y es la primera ocasión en la que los directivos decidieron hacerlo fuera.

La Nascar Mexico City tendrá tres días de grandes aventuras en las que el país anfitrión también contará con su representante y se trata del regiomontano Daniel Suárez, quien en exclusiva con La Razón platicó de lo complicado que ha sido ganarse un lugar en este serial y lo importante que es para los jóvenes seguir alimentado este buen momento del automovilismo en el país.

“Es increíble cómo hemos llegado a este punto y no ha sido nada fácil, ha sido un viaje de muchos sacrificios y altibajos. El mundo de Nascar es un mundo muy difícil y ahora entiendo por qué para pilotos que no son de Estados Unidos es muy complicado llegar y que deben de ser muy competitivos. No es fácil por muchas razones y me siento afortunado de llegar y tener a la gente adecuada a mi alrededor para seguir mejorando hasta hoy, sigo aprendiendo muchísimo y esa es la clave principal para mejorar como persona y piloto y por primera vez poder llegar a la Ciudad de México fuera de Estados Unidos es algo muy especial, para mí, para el deporte, para Nascar y para toda la industria y va a ser un gran evento y la gente de Estados Unidos va a quedar sorprendida de la calidad de evento que vamos a tener en México”, reafirmó.

El artista Juan Manuel Latapí fue el diseñador del casco que lucirá Daniel Suárez en la Nascar y su principal inspiración fue las ganas de los mexicanos todos los días. Fotos: Especial

El regiomontano destacó que él es un claro ejemplo de superación al resaltar que jamás se dio por vencido y siempre luchó por sus sueños, más la ayuda de sus padres y de sus seres queridos para ahora estar donde se encuentra.

“Soy el perfecto ejemplo de que puedes no tener los contactos ni la familia el apellido o el dinero y tienen la posibilidad de llegar. Yo crecí en una familia muy humilde sin nada de carreras sin nada de dinero; sin embargo, querer es poder y se buscó la manera. Yo puedo platicar de 10 ocasiones que pude parar mi carrera, pero la vida me daba un empujón más y soy muy afortunado en decir que soy el primer mexicano en hacer muchas cosas en Nascar Estados Unidos”, añadió.

Por último, resaltó que la actualidad que vive el automovilismo mexicano es muy buena y que gracias a Checo Pérez, Pato O’Ward y él los jóvenes se están inspirando en seguir dentro de este deporte, al igual que a ellos les tocó con un Adrián Fernández y muchos otros volantes.

3 mexicanos coinciden en la carrera The Chilango 150

“Checo, Pato o yo hemos ayudado a crear, a hacer y a direccionar para que nuevas generaciones puedan tener oportunidades y obvio Adrián Fernandez fue de los pilotos que crearon todo. Hay que construir una buena plataforma”, dijo.

Logros de Dani Suárez │ Líderes de la clasificación ı Foto: Imagen: La Razón