¡TRISTE NOTICIA! Barcelona anuncia la muerte del padre de Hansi Flick ¿Se ausentará del Clásico?

Tristes noticias fueron las que arribaron a la concentración del Futbol Club Barcelona a unas cuántas horas de enfrentarse al Real Madrid en el Clásico, pues se informó que el padre de Hansi Flick perdió la vida este domingo.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos enviar nuestro más sentido pésame a Hansi Flick tras el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y nuestros pensamientos están con usted y su familia en estos momentos difíciles”, se puede leer en el comunicado que emitió la institución.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Hansi Flick estará en el banquillo a pesar de la muerte de su padre

Tras darse el anuncio sobre el fallecimiento del padre de Hansi Flick, las especulaciones sobre su ausencia en el banquillo para el Clásico comenzaron a hacerse presentes, pero los aficionados blaugranas no tienen nada de qué preocuparse.

Se espera que el entrenador alemán dirija a los blaugranas en el partido más importante de la temporada y después viaje a Alemania para poder despedirse de su padre tras su muerte, así que podría ausentarse de los festejos del equipo en caso de que logren ganar el título de LaLiga de España.

Este escenario ya se vivió alguna vez en el conjunto blaugrana, pues el año pasado murió uno de los médicos del club a horas de un partido de liga y los jugadores salieron al encuentro con la única misión de ganar el cotejo en nombre de Carles Miñarro.

El Real Madrid emite un comunicado por la muerte del padre de Hansi Flick

A unas cuantas horas de enfrentarse al Barcelona en el Clásico, el Real Madrid emitió un comunicado en sus redes sociales para mandarle sus condolencias a Hansi Flick tras la pérdida de su padre.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, se puede leer en el comunicado del club.

Cabe recalcar que en este partido se juega el título de LaLiga de España, ya que si el Barcelona logra la victoria, estarían sellando su bicampeonato frente a su acérrimo rival y como locales.

DCO