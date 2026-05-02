¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga de España y que el Real Madrid haga el “pasillo”?

El Barcelona está cerca del título de LaLiga de España tras su victoria sobre el Osasuna.

El Barcelona consiguió una importante victoria sobre el Osasuna en la cancha del Estadio El Sadar por la mínima diferencia para estar cerca de coronarse en LaLiga de España, y el equipo de Hansi Flick lo podría hacer antes de enfrentarse a su acérrimo rival.

El conjunto blaugrana necesita que el Real Madrid empate o pierda ante el Espanyol en esta jornada, con algunos de esos resultados la diferencia en puntos aumentaría y el Barcelona se proclamaría campeón del torneo local en su país.

En caso de que eso ocurra, la posibilidad de que el Real Madrid le haga el ‘pasillo’ al Barcelona está latente, algo que no ocurre desde hace ya algunos años, pues el Clásico siempre es el partido que define o aprieta la competencia por el trofeo de LaLiga española.

The title keeps getting closer 🏆 pic.twitter.com/q3b6rJkTcS — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2026

¿Cuándo fue la última vez que se hizo el ‘pasillo’ en un Clásico?

El ‘pasillo’ es un reconocimiento que realizan los equipos cuando se enfrentan al campeón del torneo de forma adelantada, algo que no ocurre en un Clásico desde 2008, ya que el partido entre Barcelona y Real Madrid siempre da ventaja a alguno de los clubes en la tabla general.

Fue el 7 de mayo del 2008 cuando el Barcelona visitó la cancha del Estadio Santiago Bernabéu y el conjunto blaugrana salió antes al terreno de juego para formar el famoso ‘pasillo’, pues los merengues ya eran campeones matemáticos antes de medirse en el Clásico.

Dieciocho años después, la historia se podría repetir pero con los papeles invertidos, pues en caso de que el Real Madrid empate o pierda con el Espanyol, el Barcelona llegaría como campeón al Clásico, aunque sería decisión de los blancos realizar este reconocimiento o no.

MORE THAN JUST THREE POINTS. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/ojvfoMfkoI — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2026

Barcelona podría ser campeón de LaLiga de España en el Clásico

El Barcelona está cada vez más cerca de coronarse en LaLiga de España y convertirse en bicampeón del torneo, aunque aún falta que el Real Madrid dispute su encuentro este fin de semana, pero en caso de una victoria de los merengues, el Clásico podría definir la temporada.

Cabe recalcar que el campeón del torneo local nunca se ha definido en un Clásico y los blaugranas podrían realizarlo por primera vez en la historia; es por eso que hay una pregunta entre la afición culé, si prefieren que el Real Madrid les haga el ‘pasillo’ o convertirse en campeones venciendo al acérrimo rival.

Cabe recalcar que tanto el Barcelona como el Real Madrid no podrán contar con uno de sus mejores jugadores, Álvaro Arbeloa tendrá la ausencia de Kylian Mbappé y Hansi Flick no tiene disponible a Lamine Yamal para este compromiso.

DCO