Barcelona derrota al Osasuna de visita y acaricia el título de LaLiga de España

El Barcelona se metió a la cancha del Estadio El Sadar para enfrentarse al Osasuna en la Jornada 34 de LaLiga de España, partido vital para los blaugranas en la lucha por el título de la liga local. Al final el marcador fue 2-1 para los visitantes tras los 90 minutos.

El primer tiempo fue muy intenso entre ambas escuadras, con varias oportunidades de peligro por parte de los dos bandos, pero sin poder concretar bajo los tres palos de la portería rival, pues fue hasta el 80′ cuando se abrió el marcador en Pamplona.

GOAL: ROBERT LEWANDOWSKI OPENS THE SCORE FOR BARCELONA!!!!!!!!!! RASHFORD WITH THE ASSIST!!!!!!!!!!!



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GOAL: FERRAN TORRES DOUBLES THE LEAD!!!!!!!!!!!!! FERMIN LOPEZ WITH THE ASSIST!!!!!!!!!!!!!



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Robert Lewandowski fue el jugador que logró abrir el cerrojo de la portería del Osasuna al 81′ de tiempo corrido, el delantero polaco se levantó dentro del área para rematar una asistencia de Marcus Rashford y darle la ventaja a los blaugranas.

Cinco minutos después, Fermín López filtró una pelota entre líneas que terminó en los pies de Ferran Torres, el español definió al segundo poste del marco de Sergio Herrera para poner el segundo tanto de los culés en el encuentro.

La noche se complicó para el Barcelona cuando Raúl García apareció solo dentro del área de Joan García y con un potente remate de cabeza mandó a guardar la de gajos al fondo de las redes del club blaugrana. El equipo de Hansi Flick podría ser campeón mañana si el Real Madrid empata o pierde contra el Espanyol.

DCO