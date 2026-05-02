Edson Álvarez y el VIDEO que puede provocar su salida del Fenerbache; relación rota

El defensa mexicano Edson Álvarez ingresó en el minuto 90′ en el regreso a las canchas con el Fenerbache. Jugó unos instantes en la victoria 3-1 de su equipo ante el Istanbul Basaksehir FK, pero al finalizar el duelo la afición de su equipo lo abucheó.

El Machín, tras el duelo, se quedó en el terreno de juego haciendo trabajos físicos y los aficionados del Fenerbache lo empezaron a abuchear, a silbar y demostrar su descontento. El mexicano, fiel a su carácter, los encaró y les hizo un gesto como diciendo ‘no los escucho’.

EDSON ÁLVAREZ, ABUCHEADO.



Ingresó a los 90' en su vuelta a las canchas con el Fenerbahce.



Álvarez se quedó realizando ejercicios post partido y fue ahí donde recibió abucheos de sus PROPIOS aficionados.



¿Edson? Se volteó, hizo gesto de "no los escucho".pic.twitter.com/dhhdzlss7O — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 2, 2026

Este encuentro entre Edson Álvarez y sus propios aficionados marca la relación rota que hay entre el jugador y la propia hinchada, que en Turquía es conocida por apretar a los futbolistas y en casos hasta de poder marcar sus salidas. Por lo que es un incidente que prende alarmas con respecto al futuro del tricolor.

Álvarez no ha tenido los mejores meses en el Fenerbache. Desde su llegada a Los Canarios Amarillos ha disputado 16 duelos y parece que su estancia no terminará de la mejor manera. La gente ya no le tiene respeto, no lo quieren y no ha demostrado su mejor versión.

El panorama de Edson en el Fenerbache no es el mejor, pues no solo la afición no lo quiere, pues se reporta que el equipo turco buscará otro mediocampista en el próximo mercado de fichajes, con lo que su lugar no estaría del todo seguro.

Edson Álvarez fue operado antes de la Copa del Mundo ı Foto: Instagram de Edson Álvarez

Sumado a esto, el mediocampista surgido del América tenía una lesión que necesitó de operación. El proceso de recuperación ha sido lento y complicado, pero por fin está de vuela en las canchas con miras a ser convocado por la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026.

El último partido que el exjugador del West Ham United de la premier League jugó con el conjunto tricolor fue un duelo amistoso de Fecha FIFA ante la Selección de Paraguay. En aquel cotejo el combinado azteca perdió 2-1 ante los sudamericanos.

Edson Álvarez ha sido uno de los jugadores más importantes para Javier Aguirre en el proceso mundialista para 2026. En muchos juegos del Vasco fue el capitán y sin duda estará en la lista final de México para la Copa del Mundo de Norteamérica, que inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca.

aar