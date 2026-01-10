¡Orgullo mexicano! Edson Álvarez es campeón de la Supercopa de Turquía y gana su primer título con el Fenerbahce

El mediocampista mexicano Edson Álvarez sumó un nuevo título en su carrera, pues este sábado se convirtió en campeón de la Supercopa de Turquía. El Fenerbahce derrotó 2-0 a su acérrimo rival, el Galatasaray, en la final del torneo. Es el primer campeonato del Machín en el balompié turco tras su llegada en 2025.

El Fenerbahce se alzó con el título gracias a goles de Matteo Guendouzi y Jayden Oosterwolde, lo que ayudó a la institución a ser los ganadores de toda competencia en el país turco. La peculiaridad es que Edson Álvarez no jugó ni un solo minuto de la final por una lesión.

🏆 2025 Turkcell Süper Kupa Şampiyonu FENERBAHÇE! pic.twitter.com/OMJSCoCE6K — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026

A pesar de no haber jugado, Álvarez es campeón, pues participó en duelos pasados del torneo, por lo que está en la plantilla de los ganadores. Además, el equipo turco lo incluye en las fotos promocionales de los jugadores campeones de la Supercopa.

La situación de Edson Álvarez no es la mejor en el Fenerbache, pues se reporta que no es de toda la confianza del entrenador Domenico Tedesco, quien no quiso que el mexicano jugara infiltrado la final y en su lugar metió al mediocampista francés Matteo Guendouzi, uno de los autores de la final.

aar