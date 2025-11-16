¡Enojo total! Edson Álvarez EXPLOTA con la afición de México y hace comentarios hirientes (VIDEO)

Cuando un equipo juega en casa se espera apoyo por parte de sus aficionados, pero la gente de Torreón que asistió al TSM para ver el México vs Uruguay estuvo abucheando todo el partido a los jugadores y al entrenador del Tricolor, lo que causó el enojo del capitán Edson Álvarez.

Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, salió molesto del partido y camino a los vestidores del estadio de Santos dijo de manera irónica: “Que lindo es estar en casa, que lindo es estar en casa así”. Las palabras del Machín fueron un claro dardo a la actitud de la afición de Santos.

Edson Álvarez estaba igual de enojado que Raúl Jiménez jajajaja pic.twitter.com/qz9sInfF2L — Roberto Haz (@tudimebeto) November 16, 2025

El enojo de Álvarez fue porque la gente de Torreón que se dio cita en el TSM estuvo, desde el primer momento, atacando a la Selección Mexicana. Uno de los principales objetivos de las críticas fue el portero Raúl Rangel, quien a pesar de ser el arquero del equipo local se llevó gritos de todos los tipos.

El Tala se llevó abucheos porque la afición de Santos quería que su portero, Carlos Acevedo, fuera el arquero de la Selección ante Uruguay. En lugar de sentirse en casa, los jugadores del Tricolor estuvieron molestos por el poco apoyo que recibieron.

“How nice it is to be home,” said Edson Alvarez, Captain of the Mexican National Team, as they exited to booing fans.



pic.twitter.com/70byqLhTmc — herculez gomez (@herculezg) November 16, 2025

Raúl Jiménez habla de la actitud de los aficionados

México disputó el encuentro amistoso ante Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila; sin embargo, parecía que la Selección Mexicana estaba jugando como visitante, pues desde antes de arrancar el cotejo, la afición de la Comarca Lagunera no dejaba de abuchear a Javier Aguirre.

El delantero mexicano se fue inconforme por lo ocurrido con los fanáticos que se dieron cita esta noche en la casa de Santos, pues dejó en claro que esto solo genera tristeza en los jugadores y que tal vez por estos escenarios es que el Tricolor siempre va a jugar a Estados Unidos.

“No, lo que yo creo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera Vasco, que le griten al portero, eso es lo que deja tristeza, la verdad, pero bueno, así es, esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos, y bueno, hay que seguir adelante y trabajar”, expresó Raúl Jiménez un poco molesto.

