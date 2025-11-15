México iguala el marcador con Uruguay y llegan a cinco partidos sin conocer la victoria

México recibió a Uruguay en la cancha del Estadio TSM Corona para disputar un encuentro amistoso que sirve para preparar la Copa del Mundo del 2026 para ambas selecciones. Al final, el encuentro terminó 0-0 en Torreón y el equipo mexicano suma su quinto encuentro sin conocer la victoria, pues desde que terminó la Copa Oro llevan cuatro empates y una derrota.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre demostró un mejor nivel que los charrúas durante todo el encuentro, pues los aztecas tuvieron más jugadas de peligro que los visitantes y una de las más claras ocurrió en los primeros 30 minutos de juego.

Roberto Alvarado tenía la pelota por el sector derecho del campo, mandó un servicio al área donde se encontraba Raúl Jiménez, quien volvió a recentrar la esférica para que alguno de sus compañeros llegara a cerrar la pinza; sin embargo, la pelota le quedó un poco arriba al Chucky Lozano, ya que saltó, pero no logró contactar el balón.

¡Esa era roja clarísima! 😡‼️



Tremenda plancha de Nández sobre Gilberto Mora ❌



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana en VIX! 🟠 #tacosvsAsado

El segundo tiempo inició con la misma tónica, con México controlando el balón y, gracias a la entrada de Gilberto Mora en el lugar del Chucky Lozano, el equipo de Javier Aguirre tuvo un mejor control de balón tanto en el mediocampo como en la delantera.

La polémica se hizo presente al minuto 57 de tiempo corrido, cuando el centrocampista de 17 años, Gilberto Mora, tomó la esférica en su propio campo y Nahitan Nández le recetó un tremendo pisotón en la parte del gemelo, pero el árbitro solo le mostró el cartón amarillo; aunque en este encuentro sí hay VAR, no le llamaron para revisar la acción.

Minutos más tarde, al 67 de juego para ser exactos, Raúl Jiménez recibió la pelota en la banda izquierda, levantó la cara y metió un servicio que le llegó a Gilberto Mora, que estaba completamente solo dentro del área; sin embargo, el futbolista de los Xolos disparó de tres dedos y mandó la esférica por un costado del poste derecho del arquero uruguayo.

¡MORITAAAA! El intento de gol (tiro a gol fallido) de Gilberto Mora (México) ante Uruguay

México no consigue una victoria desde que culminó la Copa Oro; tiene empate ante Corea del Sur, Japón, Ecuador y Uruguay y la terrible derrota 4-0 frente a su similar de Colombia.

Cabe recalcar que la Selección Mexicana fue superior a Uruguay en este encuentro y el equipo dirigido por Javier Aguirre deja un buen sabor de boca para la afición mexicana después de lo ocurrido con Ecuador y Colombia.

El siguiente encuentro de la Selección Mexicana en la última Fecha FIFA del 2025 será ante su similar de Paraguay en la cancha del Alamodome, encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre y marcará el final de la actividad de México este año.

DCO