Tala Rangel recibe terribles abucheos de la afición mexicana y muestran su enojo con Javier Aguirre (VIDEO)

La afición mexicana de Torreón esperaba ver a Carlos Acevedo defendiendo el arco de la Selección Mexicana en casa ante Uruguay; sin embargo, Javier Aguirre se decantó por el Tala Rangel y los asistentes no dejaron pasar la oportunidad para abuchear al entrenador y el arquero mexicano.

Durante todo el primer tiempo del encuentro en el Estadio TSM, cada vez que Raúl Rangel tocaba la pelota en su campo, los abucheos comenzaban a bajar de la grada, ya que los fanáticos de Santos querían ver a Acevedo como titular.

Además de abuchear al Tala Rangel y a Javier Aguirre por su decisión, la afición comenzó a gritar al unísono el nombre de Carlos Acevedo para apoyar al canterano de Santos, que ha demostrado ser uno de los mejores guardametas del país.