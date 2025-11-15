Selección Mexicana

Tala Rangel recibe terribles abucheos de la afición mexicana y muestran su enojo con Javier Aguirre (VIDEO)

La afición mexicana abucheó fuertemente al portero de las Chivas y al unísono gritaban el nombre de Carlos Acevedo, pues están molestos con la decisión de Javier Aguirre

Tala Rangel fue abucheado por la afición de Torreón.
Tala Rangel fue abucheado por la afición de Torreón. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

La afición mexicana de Torreón esperaba ver a Carlos Acevedo defendiendo el arco de la Selección Mexicana en casa ante Uruguay; sin embargo, Javier Aguirre se decantó por el Tala Rangel y los asistentes no dejaron pasar la oportunidad para abuchear al entrenador y el arquero mexicano.

Durante todo el primer tiempo del encuentro en el Estadio TSM, cada vez que Raúl Rangel tocaba la pelota en su campo, los abucheos comenzaban a bajar de la grada, ya que los fanáticos de Santos querían ver a Acevedo como titular.

Además de abuchear al Tala Rangel y a Javier Aguirre por su decisión, la afición comenzó a gritar al unísono el nombre de Carlos Acevedo para apoyar al canterano de Santos, que ha demostrado ser uno de los mejores guardametas del país.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Edson Álvarez ayudó a una pequeña aficionada que se cayó en la cancha.
Selección Mexicana

El conmovedor gesto de Edson Álvarez con una pequeña aficionada que demuestra porque es el capitán de México (VIDEO)