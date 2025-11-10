Álvaro Fidalgo ya le dio el sí la Selección Mexicana; esto se sabe AL MOMENTO del debut del español con el Tricolor

Álvaro Fidalgo le habría dado el sí a jugar con la Selección Mexicana

Aunque en un principio se negó a vestir la playera del Tricolor, en las últimas horas se hizo tendencia que el futbolista español Álvaro Fidalgo cambió de idea y le dijo que “sí” a jugar con la Selección Mexicana. El capitán del América y tres veces campeón de la Liga MX será convocado en 2026.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, el Maguito será convocado por la Selección Mexicana en enero para entrenar con sus nuevos compañeros en un microciclo en Centroamérica, aunque su debut se daría en marzo, cuando el Tricolor juegue ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Álvaro Fidalgo tiene la carta de naturalización desde diciembre de 2025, ya casi un año desde que es ciudadano mexicano, pero es hasta 2026 cuando se cumplirán cinco años de su residencia en el país, que es un requisito para ser llamado por la Selección Mexicana. El murciano llegó a suelo tricolor en enero de 2021. Su único equipo ha sido el azulcrema.

Cuando el mediocampista del América empezó a destacar en la Liga MX, fue inevitable que se le preguntara si jugaría con el cuadro azteca. En el pasado fue contundente y rechazó la idea, decía que “por muchos motivos no me veo en la Selección Mexicana”.

El volante y alma creativa de las Águilas dijo que uno de sus sueños era jugar con España. “Si te soy sincero, en mi corazón es jugar con España porque representar a tu país y al país que sientes, de que eres es algo inigualable, en categorías inferiores me tocó estar con la selección durante muchos años y la sensación era increíble“, dijo en 2022 con TUDN.

Por el momento Álvaro Fidalgo espera a que inicie la Liguilla del Torneo Apertura 2025. El español ayudó al América a terminar en la cuarta posición de la Liga MX y avanzar de manera directa a la fiesta grande del futbol mexicano.

