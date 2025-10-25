Álvaro Fidalgo deja la imagen más triste en su carrera mientras el América caía derrotado (VIDEO)

Álvaro Fidalgo no ha podido estar al 100 por ciento en este Apertura 2025 con el América; en el partido ante el Mazatlán salió de cambio por lesión y las cámaras captaron que el español estaba llorando en la banca de las Águilas por la lesión que viene cargando, además de que abandonó el campo cuando su equipo perdía el partido.

El ‘Maguito’ es uno de los mejores jugadores del equipo de André Jardine, pero las lesiones no han dejado que apoye a su equipo; durante la transmisión del partido, el reportero en cancha comentó que los doctores del club le pusieron hielo en la rodilla derecha al mediocampista.

Antes de captar la imagen más triste de la carrera de Fidalgo, antes de ser sustituido por Jonathan dos Santos, el español se tiró al piso e hizo señales tanto a la banca del club como a sus compañeros de que ya no podía seguir en el compromiso ante los Cañoneros.

Álvaro Fidalgo se une a la lista de lesiones del América

Al final del partido ante el Mazatlán, André Jardine explicó que Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin no tenían lesiones para preocuparse, únicamente fueron pequeños golpes que sufrieron durante el encuentro, pero lo que sí pasa es que los dos arrastran molestias físicas, el español desde el Clásico Nacional ante Chivas y el francés después del partido ante Santos de la Jornada 12.

Además, los jugadores que sí tienen lesiones importantes y aún falta tiempo para verlos de nuevo en la cancha son Henry Martín, Alejandro Zendejas y ‘La Pantera’ Zúñiga, quienes siguen en recuperación, pero dejaron la plantilla de André Jardine un tanto reducida para poder pelear en la recta final de la campaña regular.

Una buena noticia para las Águilas fue el regreso de Jonathan dos Santos, quien ya tuvo cuatro entrenamientos seguidos al parejo del equipo, pero no estaba en los planes de André Jardine que jugara ante el Mazatlán; sin embargo, el mexicano tuvo que entrar por la lesión de Álvaro Fidalgo en el segundo tiempo.

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

El América solo tiene dos jornadas más para adjudicar el segundo puesto y avanzar a la liguilla del futbol mexicano en una buena posición, así que necesita la victoria en sus dos últimos encuentros porque tiene al Cruz Azul y Monterrey acechando la posición.

El equipo dirigido por André Jardine abrirá las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para recibir al Club León en la Jornada 16 del Apertura 2025; los Panzas Verdes son el decimosexto puesto de la tabla general.

Es una oportunidad importante para el conjunto de Coapa de sumar tres unidades más, pues después del empate ante el Mazatlán pusieron en juego el segundo puesto, así que tendrán que vencer a los pupilos de Nacho Ambriz, porque en la última jornada se medirán ante el Toluca, el campeón de la Liga MX.

