¿Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana? Los jugadores con lo que competiría por un lugar en el Tricolor

Desde su llegada al balompié azteca, el español Álvaro Fidalgo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Liga MX, por lo que es constante que haya rumores sobre su posible convocatoria a la Selección Mexicana, que podría ser en marzo, si así lo decide Javier Aguirre.

Recientes palabras de Aguirre, entrenador de México, abren la puerta para ver al Maguito vestido de verde: “Claro que Álvaro es un jugador que será elegible hasta marzo, febrero, no sé”, dijo el Vasco sobre la posible convocatoria de Fidalgo, quien tendría bastante competencia en el Tricolor.

Fidalgo y los mediocampista del Tricolor

En la presente convocatoria de la Selección Mexicana los mediocampistas son: Orbelín Pineda, Alexis Gutiérrez, Érick Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Luis Romo y Marcel Ruiz.

De estos centrocampistas, Álvaro Fidalgo no chocaría necesariamente con Erik Lira, Charly Rodríguez o Luis Romo, quienes fungirían como contenciones o volantes de recuperación, aunque en el América el español ha estado en esta zona del campo.

Como ‘creativo’ o un mediocampista que genere opciones de peligro y lance a sus compañeros, el Maguito estaría buscándose un puesto ante Marcel Ruiz, Alexis Gutiérrez, Érick Sánchez, estos últimos pueden ocupar otras zonas de campo y en especial otras funciones.

Por calidad, condiciones y lectura, Álvaro Fidalgo encajaría en la Selección Mexicana, que para el futuro tiene una camada de jugadores que ilusionan y que actualmente levantan pasiones en la Copa del Mundo Sub-20 que se juega en Chile.

Estos elementos son Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel, quienes se han ganado la titularidad en el Tricolor de Eduardo Arce y quienes ya tienen rodaje en Primera División con Xolos de Tijuana, Seattle Sounders y Pachuca, respectivamente.

Fidalgo y su impacto en México

Desde su llegada a México, Álvaro Fidalgo ha anotado 22 goles, todos ellos con el América, equipo con el que ha estado en todas sus apariciones en la Liga MX y con el que se ha convertido en uno de los mejores del balompié azteca.

Fidalgo llegó a México del Castellón de España por petición expresa del entonces técnico de las Águilas Santiago Solari, quien lo tuvo en la cantera del Real Madrid y conocedor de sus condiciones, lo mandó a llamar.

Al momento, el Maguito tiene 218 juegos disputados con el América en todas las competencias y se impacto se ha notado al clave de una de las épocas más ganadoras de Coapa, con tres títulos de la Liga MX, una Campeones Cup y dos Campeón de Campeones.

aar