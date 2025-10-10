México quiere romper racha de 15 años sin vencer a Colombia

Elías Hernández fue el autor del único gol con el que la Selección Mexicana derrotó por última ocasión a Colombia, el 7 de septiembre del 2010. El escenario fue el Estadio Universitario de Monterrey en un partido amistoso, carácter del encuentro de este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde el Tricolor se mide ante los Cafeteros en su primero de dos compromisos en la penúltima Fecha FIFA del año.

Desde aquel triunfo hace 15 años, México enfrentó en en tres ocasiones más a La fiebre amarilla y en todas y cada una de ellas cayó vencido, y en las dos más recientes sucumbió por pizarra de 3-2 tras dejar escapar ventajas de 2-0.

El Dato: El último duelo de México vs Colombia con Javier Aguirre como seleccionador fue el 30 de septiembre del 2009. El Tricolor perdió 2-1.

Dos meses antes de aquella victoria sobre Colombia en Monterrey, Javier Aguirre había concluido su segunda etapa como entrenador del conjunto nacional. Aquel triunfo en el Volcán fue el único en el interinato de Efraín Flores, quien en sus otros dos duelos como timonel empató con Venezuela y perdió ante Ecuador.

La otra vez que México superó a Colombia en los últimos 10 choque entre ambos también fue en suelo nacional, el 11 de mayo del 2002, cuando ganó 2-1 con goles de Jared Borgetti y Rafa Márquez en el Estadio Azteca poco menos de un mes antes del Mundial de Corea-Japón, precisamente en el primer proceso del Vasco al frente del Tricolor.

La Selección Mexicana llega con algunas bajas sensibles al duelo de mañana contra los colombianos y al del próximo martes ante Ecuador. Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Roberto Alvarado no fueron contemplados por lesiones.

Esta situación permitió que el Vasco recurriera a elementos como Germán Berterame, Luis Romo y Alexis Gutiérrez, además de Julián Quiñones, quien no fue tomado en cuenta para los duelos contra Corea del Sur y Japón en la anterior Fecha FIFA. También destaca el regreso del portero de Santos, Carlos Acevedo, pues esta vez Aguirre no convocó al veterano Guillermo Ochoa.

El Tricolor acumula nueve juegos sin perder. Es su mejor racha desde octubre del 2019 y noviembre del 2020, periodo en el que sumó 10 partidos sin derrota con Gerardo Martino en el banquillo, en sus inicios en el banquillo.

La última derrota de México fue el 7 de junio pasado en el Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City, Utah, cuando sucumbió 4-2 a manos de Suiza en un amistoso previo a la Copa Oro.

Colombia, por su parte, tiene una racha de seis años sin ser derrotada por un equipo ajeno a la Conmebol. Su más reciente descalabro frente a un representante no sudamericano fue el 14 de octubre del 2019, cuando Argelia la derrotó 3-0 en un cotejo amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille. El director técnico de los cafeteros era el portugués Carlos Queiroz y no logró trascender con el equipo.

El argentino Néstor Lorenzo es el timonel de la escuadra colombiana desde septiembre del 2022, cuando asumió el cargo con la encomienda de guiar a la Tricolor al Mundial del 2026, objetivo que consiguió luego de que sus dirigidos acabaron terceros de la clasificación en las eliminatorias sudamericanas para ganar uno de los seis pases directos de la zona al magno evento. Luce con una de las mejores generaciones.

México Vs Colombia

Estadio: AT&T Stadium

Hora: 21:00

Fecha: 11 de octubre