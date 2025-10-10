Javier Aguirre por fin habla de Álvaro Fidalgo y su convocatoria a la Selección Mexicana (VIDEO)

Javier Aguirre reconoció que tiene en la mira a Álvaro Fidalgo para futuras convocatorias de la Selección Mexicana.

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reconoció que tiene a Álvaro Fidalgo en la mira por su calidad y nivel, por lo que dejó entrever que en los primeros meses del próximo año contempla convocar al mediocampista del América.

“Todo jugador que esté en buen momento y sea mexicano, llegada la hora, estará en el radar, será contemplado. Lo he dicho hasta el cansancio: nadie está seguro, no tengo compromiso con nadie, pero sí, claro que Álvaro es un jugador que será elegible hasta marzo, febrero, no sé”, aseveró el Vasco en conferencia de prensa previa al duelo amistoso de este 11 de octubre contra Colombia.

Javier Aguirre no solo ratificó que ÁLVARÓ FIDALGO🇪🇸🇲🇽 puede aspirar al Mundial (con @miseleccionmx):



También nos avisó los TRES DE LA SUB 20 (además del obvio, Gilberto Mora), con los que el del @ClubAmerica puede competir.



Se nota que OBED VARGAS le llena el ojo.



📺 TUDN pic.twitter.com/bpSTL9JHCf — Omar Pérez Campos (@omardepor) October 11, 2025

El español Álvaro Fidalgo podrá ser elegible para representar a la Selección Mexicana en febrero del 2026, debido a que en ese momento cumplirá cinco años consecutivos residiendo en México, condición que la FIFA exige para un jugador naturalizado.

Javier Aguirre le abre las puertas de la Selección Mexicana a Álvaro Fidalgo

Javier Aguirre aseguró que prefiere esperar a que llegue febrero del 2026 para saber si llama a la Selección Mexicana a Álvaro Fidalgo, pero dejó en claro que tiene abiertas las puertas para defender la camiseta nacional si mantiene su buen nivel con el América.

“Vamos a esperar que sucede en ese momento, todavía faltan cuatro, cinco meses, y esto del futbol es tan dinámico y tan cambiante de un día para otro que habrá que esperar”, agregó el Vasco.

Javier Aguirre incluyó a dos naturalizados en la Selección Mexicana para los amistosos de octubre contra Ecuador y Colombia, que son Julián Quiñones y Germán Berterame.

¿Por qué no (convocar a Álvaro Fidalgo)? Si es jugador mexicano y está en buen momento, no tiene porque no estar en el radar de la selección. Javier Aguirre



Javier Aguirre



¿Cuántos goles ha marcado Álvaro Fidalgo desde su llegada a México?

Álvaro Fidalgo ha marcado 22 goles desde que llegó al futbol mexicano en febrero del 2021 con el América, único club de la Liga MX con el que ha jugado.

El mediocampista procedente del Castellón vino a nuestro país por petición del argentino Santiago Solari, entonces director técnico de las Águilas.

Hasta el momento, Álvaro Fidalgo ha disputado 218 partidos oficiales en toda clase de competencias con el América, equipo con el que también acumula 30 asistencias.

El mediocampista nacido en Oviedo ha ganado seis títulos con los de Coapa, siendo los más destacados de ellos los tres de Liga MX de manera consecutiva entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024.

EVG