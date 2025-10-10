¡Oficial! El América da a conocer la peor noticia para el cierre del torneo con Alejandro Zendejas

El Club América se ha convertido en un hospital y recientemente el equipo, mediante sus redes sociales, informó que el delantero estadounidense Alejandro Zendejas entra en la lista de jugadores lesionados, aunque seguirá en la concentración de su selección.

La lesión de Zendejas se dio en la Fecha FIFA de octubre, mientras el futbolista de las Águilas estaba concentrado con la Selección de Estados Unidos, escuadra que lo convocó luego de no llamarlo en ocasiones anteriores, pero que no lo podrá utilizar.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos.



Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación.… pic.twitter.com/UFNAbWy5kk — Club América (@ClubAmerica) October 10, 2025

El América informó que Alejandro Zendejas, uno de los mejores jugadores que tienen en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tiene una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, que pudo haber aparecido tras la intensa carga de partidos con los azulcremas.

Los de Coapa no dijeron el tiempo que Zendejas tardará en recuperarse, pero si no se trata de una lesión grave, podría estar de regreso en un par de semanas, que no le viene mal al equipo de la Liga MX, pues por el momento el Apertura 2025 está en pausa por la Fecha FIFA.

América pierde a dos jugadores en una semana

Tan solo tres días antes de la lesión de Alejandro Zendejas, el América informó que el delantero Raúl “La Pantera” Zúñiga salió lesionado en el duelo entre las Águilas y los Guerreros de Santos Laguna.

Mediante sus redes sociales el club azulcrema informó que su ariete está desgarrado de los isquiotibiales en la pierna derecha, sumándose a la lista de jugadores inhabilitados.

“PARTE MÉDICO. El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, informa el cuadro de Coapa.

El América no dijo el tiempo que La Pantera estará fuera de circulación, pues depende de cómo va su recuperación y tampoco dijeron su nivel de lesión, ya que si es de grado 1 puede tardar un par de semana en sanar, mientras que si es grado 2 o 3 pueden ser meses.

