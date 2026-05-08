Pumas siempre llega a la final cuando termina líder en liga

El futbol mexicano se encuentra en uno de sus momentos más esperados del año. La Liguilla del Clausura 2026 conocerá este fin de semana a sus cuatro semifinalistas, pero la llave que llama más la atención es entre Pumas y América.

Los de la UNAM llegan a esta Liguilla como líderes generales, una posición que históricamente les otorga un alto porcentaje de éxito, ya que en las cuatro ocasiones pasadas en las se metió como el mejor del torneo llegó a la final, pero no en todas se pudo alzar con el título, pues suma dos triunfos y dos derrotas.

Esta temporada su ofensiva se ha mostrado contundente, manteniendo una racha de 21 partidos consecutivos anotando goles. Esa capacidad goleadora se pondrá a prueba ante un América que, aunque ha entrado como octavo, es un equipo que sabe cómo levantarse en los momentos cruciales.

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El Dato: se jugaron las semifinales de ida de la Liga Femenil y el Pachuca derrotó a Rayadas por pizarra de 2-0; mientras que el América goleó al Toluca con un marcador de 7-1.

Las Águilas han mantenido una hegemonía en las fases de eliminación directa sobre los Pumas, con un récord de ocho victorias en 11 encuentros previos. Sin embargo, el recuerdo de la eliminación sufrida en 2021 en el Estadio Banorte sigue latente entre los aficionados universitarios.

El otro enfrentamiento que promete emociones es el de Chivas vs. Tigres. Los felinos llegan con la mística del séptimo lugar, recordando que fue precisamente en esta posición donde lograron bordar su última estrella en 2023 frente al Rebaño.

Con una racha de ocho partidos sin perder ante Guadalajara, Tigres se presenta como un rival temible.

11 veces se han enfrentado Pumas y América en liguillas

Por su parte, las Chivas llegan en su mejor momento histórico en torneos cortos, habiendo alcanzado su máxima puntuación en la fase regular y manteniendo una muralla defensiva, con tres partidos sin recibir gol.

La historia se inclina hacia el Guadalajara en eliminatorias directas, pero el presente le sonríe a los de la UANL, pues viene de avanzar a una final.

Este duelo no sólo es una batalla actual, sino que también se enmarca en una rica historia de rivalidad. Ambos equipos han protagonizado finales memorables y cada encuentro añade una nueva página. La intensidad de este choque no solo se refleja en el campo, sino también en las gradas, donde las aficiones se preparan para un espectáculo sin igual.

La Máquina de Cruz Azul se presenta en esta Liguilla con un dominio casi absoluto en la fase regular; perdió solamente uno de sus últimos 16 encuentros. Este desempeño los coloca como favoritos ante el Atlas, un equipo que históricamente es su cliente más frecuente en la liga.

Sin embargo, la historia en Liguilla es muy diferente, ya que los Rojinegros han demostrado ser un rival difícil en fases definitivas, ganando cuatro de las seis series previas entre ambos.

Cruz Azul busca romper el techo de cristal que ha limitado su paso a semifinales en los últimos torneos. Este año, la presión está sobre sus hombros, y la afición espera que finalmente la Máquina pueda avanzar más allá de esta etapa. Para el Atlas, este regreso a Cuartos de Final es una oportunidad de redención, y confían en su racha de cuatro partidos sin perder para dar la sorpresa ante el equipo que más veces han derrotado en la historia del futbol mexicano.

El último enfrentamiento de esta fase corresponde a Pachuca y Toluca, y los antecedentes son contundentes. En cinco de las seis ocasiones que estos equipos se han encontrado en Liguilla, el ganador ha terminado alzando la copa días después. Pachuca llega impulsado por el deseo de repetir la historia del Apertura 2022, donde, tras finalizar en cuarto lugar, se consagraron campeones goleando precisamente a Toluca en la Final.

Por su parte, los Diablos Rojos atraviesan un periodo de consistencia envidiable, logrando al menos treinta puntos en cinco torneos consecutivos. Su racha de siete partidos sin perder ante Pachuca les otorga una ligera ventaja psicológica. Sin embargo, la efectividad de Pachuca en estos partidos de eliminación directa podría jugar un papel crucial en el desenlace de este choque.

El lunes por la mañana se darán a conocer los horarios de las semifinales y en qué días se jugarán.