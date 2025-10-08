Pumas le robaría a Chivas su campeón de goleo y le arrebataría al América las ganas de tenerlo en sus filas

La falta de un delantero en los Pumas y el nivel que ha mostrado Armando González con las Chivas son la razón por la que Alan Pulido podría llegar al Pedregal y ya no es titular con el Rebaño Sagrado, a pesar de ser el elegido por Gabriel Milito al inicio de la temporada de la Liga MX, pero antes de que los auriazules pujaran por el mexicano, el América quería unir a sus filas a Pulido.

Con información de Jesús Bernal, periodista de ESPN, la directiva de Chivas no vería con malos ojos la salida de Pulido en el próximo mercado de fichajes, además de que el jugador mexicano podría aterrizar en Cantera, para ser nuevo delantero de los Pumas de Efraín Juárez, que ya contrataron a un exjugador del Rebaño Sagrado.

El equipo dirigido por el entrenador mexicano ha sufrido esta temporada por un delantero, pues Guillermo Martínez no tiene el nivel que en otras temporadas y José Juan Macías apenas arribó al Pedregal, además de que Anthony Martial estuvo cerca de llegar a los Pumas, pero Monterrey se metió en sus planes.

Estos son los números de Alan Pulido con las Chivas

Alan Pulido empezó el Apertura 2025 siendo una pieza inamovible de Gabriel Milito, pero una lesión lo alejó un tiempo de las canchas y le dio la oportunidad a Armando González de ganarse el puesto titular del Rebaño Sagrado y en los últimos siete encuentros solo ha disputado tres.

Durante el actual torneo, el delantero mexicano solo ha jugado cinco partidos, sin registrar goles ni asistencias para su cuenta personal, mientras que ‘La Hormiga’ González ha estado presente en 12 compromisos, sumando seis goles en el torneo local.

La llegada de Alan Pulido a Pumas podría beneficiar al mexicano, pues tendría más minutos con el cuadro de Efraín Juárez y, en caso de iniciar con el pie derecho, podría quedarse con el puesto titular del once inicial del Pedregal.

¿Cuándo vuelve a jugar Alan Pulido con las Chivas en la Liga MX?

Las Chivas lograron un gran resultado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario tras vencer a los Pumas remontando el marcador e hilando su tercera victoria en el Apertura 2025 para seguir peleando por puestos de play-in.

El próximo encuentro del Rebaño Sagrado es una oportunidad importante para sumar otras tres unidades y poder acercarse a los lugares de liguilla directa, aunque será una difícil misión para los dirigidos por Gabriel Milito.

El Guadalajara recibirá en el Estadio AKRON al Mazatlán el próximo 18 de octubre del 2025, encuentro correspondiente a la Jornada 13 del torneo local.

DCO