¿Neymar Jr. a los Pumas?, esto se sabe al momento del fichaje del astro brasileño con el club de la Liga MX

La Liga MX sigue en su prime y los equipos mexicanos están en busca de traer más estrellas del futbol mundial. En este caso, los Pumas de la UNAM quieren hacerse de los servicios del astro brasileño Neymar Jr., quien actualmente juega en el Santos de Brasil.

Con información del portal web Nación Futbol, el conjunto del Pedregal cambiará de patrocinador de su uniforme a la marca Puma, la cual también tiene en sus filas a Neymar Jr., así que cerrar la contratación del exjugador del Barcelona podría ser aún más fácil para el equipo auriazul.

En este caso, el contrato de Neymar Jr. se pagaría entre la empresa patrocinadora y los Pumas, esto también ocurrió cuando Dani Alves cuando el lateral brasileño llegó al futbol mexicano.

¿Por qué le conviene a Neymar Jr. llegar a los Pumas?

Neymar Jr. podría vivir su último Mundial en 2026 y, de aquí a junio del siguiente año, el astro brasileño necesita tener actividad continua con su equipo para llamar la atención de Carlo Ancelotti.

Con información de la fuente antes señalada, llegar a los Pumas de la UNAM sería un acierto de Neymar, pues tendría bastantes reflectores en la Liga MX y tendría la continuidad necesaria para ser llamado por Ancelotti para disputar la Copa del Mundo 2026.

De momento, el arribo del futbolista brasileño a la escuadra del Club Universidad es un rumor, pero hay que esperar que la directiva auriazul comience las negociaciones con el Santos de Brasil y que Neymar Jr. quiera venir a jugar a México.

Los Pumas quieren traer a otra estrella mundial

Los Pumas impresionaron a la afición mexicana con el fichaje de Keylor Navas, el portero que fue tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, y ahora buscan traer a otra estrella mundial para las temporadas que siguen.

El Club Universidad sueña y quiere hacerse de los servicios de Neymar Jr., un jugador que puede darle una cara diferente al equipo y volverse referente del conjunto dirigido por Efraín Juárez.

En esta última temporada, la directiva auriazul también quiso hacerse de los servicios de Anthony Martial; lamentablemente, el Monterrey les ganó la partida y se quedó con la ficha del delantero francés.

