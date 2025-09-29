¡Oficial! Nacho Ambriz regresa a la Liga MX como nuevo entrenador del León

Luego de dar a conocer que Eduardo Berizzo renunció a la dirección técnica del Club León, el equipo esmeralda no tardó en dar a conocer a su reemplazo y mediante redes sociales anunciaron que Ignacio Ambriz regresa a la Liga MX como su nuevo estratega, con lo que Nacho tendrá una nueva etapa en La Fiera.

Nacho Ambriz, el último técnico que hizo campeón al León, regresa a la institución Panza Verde, que no atraviesa su mejor momento en el Torneo Apertura 2025 al ser onceavos con 12 puntos.

Ignacio Ambriz vivirá su segunda etapa con el León

El mexicano vivirá su segunda etapa en el León, club al que hizo campeón de la Liga MX en el Torneo Guardianes 2020 tras vencer en la gran final a los Pumas de Andrés Lillini, actual director de selecciones menores de México.

En su primera parte al mando de los esmeraldas Nacho Ambriz dirigió por tres años, de 2018 a 2021, dejando 113 partidos dirigidos, con 61 victorias, 23 empates y 29 derrotas, con 204 goles a favor y 136 en contra.

El regreso de Ambriz al León será complicado, pues debuta en la Jornada 12 del Apertura 2025, nada menos que ante el actual campeón y líder del torneo, los Diablos Rojos del Toluca. El cotejo será el próximo sábado 4 de octubre en el estadio Nou Camp.

León se quedó sin entrenador luego que Eduardo Berizzo renunció al cargo luego de caer 2-0 ante Juárez, en un acto que el club calificó como “nobleza pocas veces visto en el futbol”. El timonel argentino presentó su dimisión, la cual fue aceptada por el equipo “de común acuerdo”.

En el banquillo Panza Verde, Berizzo estuvo 44 partidos, con marca de 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas.

¿Qué ha ganado Nacho Ambriz como entrenador?

Nacho Ambriz es un entrenador con amplio recorrido en los banquillos, incluso con experiencia internacional, al ser auxiliar de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid. Pero como DT principal trabajó en Puebla, Chivas, América, San Luis, Querétaro, Necaxa, Toluca y Santos en México y el Huesca en España.

Ambriz puede presumir de una Liga MX con León y una Copa MX con los Rayos, además de una Concachampions con las Águilas. En su última experiencia no le fue nada bien, pues en los Guerreros de la Comarca dirigió 31 veces, con solo 5 victorias, 8 empates y 18 descalabros.

