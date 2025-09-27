León anuncia la peor noticia del Apertura 2025 para James Rodríguez y compañía

La fase regular del Apertura 2025 aún no termina y tres directores técnicos ya fueron relegados de su cargo. En esta ocasión Eduardo Berizzo decidió presentar su renuncia como entrenador del Club León, después de caer derrotado 2-0 a manos del conjunto de Juárez en la Jornada 11 del torneo.

La institución del Bajío dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un comunicado, donde informan que este sábado por la mañana el técnico argentino presentó su renuncia, dejando a James Rodríguez y compañía sin entrenador a la mitad de la campaña.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, se puede leer en el comunicado de los Panzas Verdes.

La decisión de Eduardo Berizzo fue dolorosa para el Club León

En el mismo comunicado, el Club León agradeció a Eduardo Berizzo y su cuerpo técnico por el profesionalismo mostrado en el equipo, además de asegurar que la decisión del argentino es muy dolorosa para la institución.

“Esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre integro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de os jugadores y de las personas que formamos parte de la institución, antes que las suyas.

A Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli, nuestro reconocimiento y cariño: han sido un cuerpo técnico muy cercano y humano que nos deja muchas lecciones", escribió el Club León.

Estos fueron los números de Eduardo Berizzo con el León

Eduardo Berizzo llegó al Club León en septiembre del 2024, dirigiendo a los Panzas Verdes en dos temporadas y media, llevando al equipo a una liguilla donde cayeron derrotados a manos del Cruz Azul en cuartos de final.

En el banquillo del conjunto del Bajío, Berizzo dirigió 44 encuentros, consiguiendo una marca de 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas. El argentino deja al club en la décima posición de la tabla general del Apertura 2025 con 12 unidades, cosecha de tres victorias, tres empates y cinco derrotas.

Con su renuncia, Eduardo Berizzo se unió a Gonzalo Pineda y Pablo Guede como los tres técnicos que perdieron su trabajo en este Apertura 2025; los primeros dos fueron cesados del Atlas y Puebla, respectivamente.

DCO