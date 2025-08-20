James Rodríguez se va de la Liga MX; duró poco la novela entre el León y el cafetalero

James Rodríguez después de un partido del León en el Apertura 2025.

El futbolista colombiano James Rodríguez habló acerca de su continuidad con el León, y dejó entrever que su futuro en la Liga MX es incierto, lo que hace pensar a los aficionados del equipo que ya no seguirá en las filas del mismo.

El experimentado mediocampista sudamericano reconoció que su intención es permanecer más tiempo con La Fiera, pero señaló que hasta el momento nadie de la directiva le ha hablado acerca de una renovación de su contrato.

“Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovar). Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, comentó James Rodríguez en entrevista con FOX.

Las declaraciones del jugador colombiano se dan después de que ya transcurrió la tercera parte del Apertura 2025, en el que el León marcha décimo de la clasificación con seis puntos en cinco jornadas.

Estas palabras hacen pensar que la aventura de James Rodríguez con los Panzas Verdes terminarán antes de lo deseado por el futbolista y la hinchada del equipo.

¿Cuándo vence el contrato de James Rodríguez con el León?

James Rodríguez se convirtió en refuerzo del León en enero de este año para el Clausura 2025. Firmó contrato solamente por un año.

Esto significa que el vínculo entre el mediocampista nacido en Cúcuta y La Fiera llega a su fin el próximo 31 de diciembre, por lo que el actual Apertura 2025 sería su último torneo con los Esmeraldas.

James Rodríguez llegó a la plantilla del León después de cinco meses en LaLiga de España con el Rayo Vallecano, club al que se había sumado en agosto del 2024.

¿Cuántos goles ha hecho James Rodríguez con el León?

James Rodríguez ha jugado 23 partidos oficiales con el León en toda clase de competencias. El colombiano registra tres goles y siete asistencias con La Fiera.

Los tres tantos del mediocampista de 34 años con los Esmeraldas han sido en la Liga MX, uno de ellos en el triunfo de 1-0 sobre Chivas en la Jornada 2 del actual Apertura 2025.

James Rodríguez fue un jugador clave del León en sus primeros partidos con el equipo. Pero su nivel vino a menos en la segunda parte del Clausura 2025, torneo en el que los guanajuatenses terminaron sextos la fase regular después de haber sido líderes durante varias jornadas.

EVG