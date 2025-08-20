Chicharito Hernández provoca a sus detractores con otro VIDEO polémico; “Entonces...”

El 'Chicharito' Hernández generó polémica con un nuevo video dirigido a sus detractores.

Javier ‘Chicharito’ Hernández regresó a las andadas al publicar un nuevo video en sus redes sociales, mismo que, a diferencia de los anteriores, es muy breve, y va dirigido a sus detractores.

En el breve clip de nueve segundos de duración, el delantero de las Chivas solamente menciona las palabras “Entonces... pero... interesante”, con una pausa entre cada una de ellas, al tiempo que sostiene un helado en su mano derecha.

El ‘Chicharito’ Hernández lució un tanto retador y serio al momento de pronunciar estas palabras, las cuales suele utilizar en sus videos.

Eso no fue todo, pues el futbolista de 37 años acompañó su publicación con el mensaje “A ver que sacan de contexto en este interesante… 🤣😜“.

Chicharito Hernández divide opiniones entre sus seguidores

El nuevo video de Javier Hernández generó controversia y polémica, pero también dividió a sus seguidores, pues algunos de ellos lo criticaron y otros lo respaldaron.

Uno de los seguidores del ‘Chicharito’ en Instagram aseguró que el jugador de las Chivas ya está retirado y nadie se lo ha dicho, e incluso otro se burló de su camisa al asegurar que no estaba planchada.

Sin embargo, otros de los seguidores del goleador histórico de la Selección Mexicana salieron en defensa del futbolista y le dejaron algunos comentarios como “Team Chicharito” o “Crack dentro y fuera de la cancha”.

¿Desde cuándo no juega el Chicharito Hernández?

Javier Hernández no ha tenido minutos con Chivas en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX e inclusive no fue registrado en el plantel que disputó la Leagues Cup.

El atacante tapatío no juega desde el 15 de abril de este año, cuando estuvo 27 minutos en la cancha en el triunfo del Guadalajara sobre el Puebla (1-0) en el Estadio AKRON en la Jornada 16 del Clausura 2025.

El ‘Chicharito’ fue multado por la Federación Mexicana de Futbol por sus polémicos videos en los que critica a las mujeres. Últimamente ha estado en el ojo del huracán por el contenido que sube a sus redes sociales.

El ‘Chicharito’ Hernández regresó a las Chivas en enero del 2024 para una segunda etapa con los rojiblancos, 14 años después de que dejó las filas del club para comenzar su aventura en Europa.

EVG