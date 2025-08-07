Chicharito Hernández presume que “sí existe la mujer” que lo aguanta en otro polémico VIDEO

Javier 'Chicharito' Hernández presumió que sí tiene novia, pese a las críticas por sus comentarios de roles de género.

Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue dando de qué hablar con sus polémicos videos y en el más reciente de ellos reveló que, a pesar de las críticas que ha recibido en las últimas semanas, sí existe la mujer que lo aguanta.

“Entonces, creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al ‘Chicharito’... Interesante”, fue el breve, pero contundente mensaje que el futbolista de Chivas le mandó a sus detractores.

El ‘Chicharito’ Hernández publicó este video un día después de que subió uno en el que compartió a sus seguidores como es un día en su vida, desde lo que come hasta cómo se entretiene solo y en compañía de sus familiares y de su novia.

Este breve clip en el que el goleador histórico de la Selección Mexicana presume que tiene pareja generó mucha polémica y opiniones divididas, pues varios de sus seguidores lo respaldaron, pero otros lo criticaron y le sugirieron dejar de hacer este tipo de publicaciones.

"Siempre hay un roto para un descosido, decía mi abuelita“, comentó de manera irónica el exfutbolista Jorge ‘Ruso’ Zamogilny, analista de TUDN, mientras que uno de los seguidores del ‘Chicharito’ escribió ”Entonces, cobras un sueldo millonario, por vivir del pasado? ¡INTERESANTEEE!“.

‘Chicharito’ Hernandez sigue generando polémica

Javier Hernández estuvo en el ojo del huracán luego de que hizo dos publicaciones en los que lanzó críticas hacia las mujeres y los roles de género.

El ‘Chicharito’ fue muy criticado por sus comentarios, lo que derivó en que recibiera un llamado de atención de parte de la directiva de Chivas, además de que la FMF también le impuso una multa económica.

Pese a la controversia que generó con sus opiniones, el ‘Chicharito’ Hernández reapareció en compañía de una psicóloga con la que conversó acerca de los roles de género.

Luego subió un video en el que compartió cómo es un día en su vida, desde lo que desayuna, hasta la manera en la que disfruta el tiempo a solas y/o con su familia.

¿Desde cuándo no juega el ‘Chicharito’ Hernández?

Han pasado casi cuatro meses desde que Javier Hernández no tiene actividad en un partido de carácter oficial con las Chivas.

El ‘Chicharito’ no juega desde el 15 de abril de este año, cuando estuvo 27 minutos en la cancha en el 1-0 del Guadalajara sobre el Puebla en la Jornada 16 del Clausura 2025.

EVG