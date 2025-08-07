¿Por qué no comenzó a tiempo el juego entre Chivas y Cincinnati en la Leagues Cup?

El juego entre Chivas y Cincinnati en la Leagues Cup no pudo comenzar a tiempo.

Las condiciones meteorológicas impidieron que el duelo de la Leagues Cup entre Chivas y Cincinnati no comenzara a las 17:00 horas tiempo del centro de México.

La Leagues Cup emitió un breve mensaje en sus redes sociales para informar que el encuentro con sede en el TQL Stadium de Cincinatti, Ohio, sufrió un retraso por el clima.

🇺🇸 Leagues Cup Phase One match scheduled for August 7 at 7pm ET between FC Cincinnati and Chivas de Guadalajara is currently in a weather delay.



🇲🇽 El partido de Leagues Cup de la Primera Fase programado para el 7 de agosto a las 7pm ET entre FC Cincinnati y Chivas de… pic.twitter.com/6Ty5IyEao7 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

"El partido de Leagues Cup de la Primera Fase programado para el 7 de agosto a las 7pm ET entre FC Cincinnati y Chivas de Guadalajara se encuentra en un retraso debido al clima“, se lee en el comunicado, mismo que no menciona la hora exacta del silbatazo inicial.

El partido entre Chivas y Cincinnati era el primero de los cinco programados para este jueves en el cierre de la primera fase de la Leagues Cup.

Chivas busca despedirse dignamente de la Leagues Cup

El Guadalajara quedó eliminado de la Leagues Cup antes de su cotejo ante Cincinnati luego de las victorias de Pachuca y Puebla en la última jornada de la primera ronda del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS.

Las Chivas llegaron a su compromiso de la tercera fecha de la justa binacional con una cosecha de dos puntos, los cuales obtuvieron tras imponerse en serie de penaltis al Charlotte.

Los dirigidos por el argentino Gabriel Milito no sumaron en su debut en la Leagues Cup al sucumbir 1-0 en tiempo de compensación a manos del New York Red Bulls.

Cincinnati se juega ante Chivas su destino en Leagues Cup

A diferencia de Chivas, el Cincinnati llegó con posibilidades al partido contra el Rebaño en la última jornada de la primera fase de la Leagues Cup, pues todavía puede clasificar a cuartos de final.

El equipo de Ohio ocupa el décimo sitio entre los de la MLS con cuatro unidades. Aspira a terminar con siete y superar por diferencia de goles a Orlando City y Portland Timbers, que de momento ocupan el tercer y cuarto sitio, respectivamente.

Cincinnati debe vencer a Chivas en tiempo regular y hacerlo por un marcador abultado, pues su diferencia de goles es de +1, pero las de Orlando City y Portland Timbers son de +6 y +5, de manera respectiva.

