¡Lamentable! Árbitro sufre terrible lesión en el partido de Chivas y sale de cambio (VIDEO)

Se jugaba la primera parte del partido entre las Chivas y el New York Red Bull cuando el árbitro central del encuentro pisó mal al momento de correr y, metros después, se cayó al césped, sufriendo una terrible lesión en lo que parece ser fue el tobillo.

Los 22 jugadores que se encuentran disputando el encuentro detuvieron las acciones y las asistencias médicas entraron de inmediato para atender al silbante, que tuvo que salir de cambio porque el dolor no lo dejó continuar; además, su compañero inició a calentar desde que vio al juez central tirado en el campo de juego.

El árbitro central llevaba seis minutos en el terreno de juego; sin embargo, no pudo continuar en el partido. El cuarto juez fue microfoneado para poder comunicarse con sus auxiliares y no tardó en entrar al cuadrilátero verde para poder continuar con el encuentro entre el Guadalajara y el New York.

Se lesionó el árbitro del partido chivas- New York RB. bendita leagues cup. pic.twitter.com/AlkgnSbElC — Benditaligamx (@Benditaligamx8) July 31, 2025

Chivas debuta en la Leagues Cup después de vencer al San Luis en México

Las Chivas le ganaron al Atlético de San Luis en la Jornada 3 del Apertura 2025 por un marcador de 4-3, con dos remontadas incluidas, ahora el equipo que comanda Gabriel Milito se encuentra en Estados Unidos y este es su primer encuentro en la Leagues Cup.

El Guadalajara se metió al Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, para medirse ante el New York Red Bulls en la primera fecha del torneo internacional que se lleva a cabo en el país vecino.

El Rebaño Sagrado buscará la victoria que les pueda dar sus primeros tres puntos del certamen y ponerse como uno de los contendientes para avanzar a la siguiente ronda, ya que de momento solo cuatro equipos han logrado sacar la victoria: Tigres, Puebla, Necaxa y Pachuca.

¿CAMBIO DE ÁRBITRO por LESIÓN? 🏥



Definitivamente la Leagues Cup es cine 🚬 😎



En un juego de Chivas puede pasar de todo. pic.twitter.com/BPofKSlb2z — Brandon Ambriz L (@bramlob18) August 1, 2025

¿Quiénes son los otros dos rivales de las Chivas en la Leagues Cup?

Las Chivas son uno de los equipos favoritos de la Liga MX para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Su primer encuentro es contra el New York Red Bulls, pero tendrán dos juegos más en donde buscarán sumar de tres para adjudicar su boleto a la siguiente fase.

Los de Gabriel Milito se verán las caras con el Charlotte FC en la Jornada 2 del torneo internacional en la cancha del Bank of America Stadium, mientras que su último enfrentamiento de la fase de grupos será contra el Cincinnati.

Cabe recalcar que, en esta nueva edición, en caso de empate, los dos equipos disputarán una tanda de penales para definir qué escuadra se lleva un punto y cuál una unidad.

