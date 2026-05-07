¡CONFIRMADO! Rayados ya tiene nuevo entrenador y es Matías Almeyda, reportan que así fue el acuerdo

El Monterrey firmó una pésima temporada en la Liga MX, al quedarse fuera de la liguilla y perder su último encuentro de la campaña regular ante Santos por marcador de 3-0, el peor equipo del Clausura 2026. Nicolás Sánchez no pudo levantar al equipo tras la salida de Domènec Torrent.

Con información de Antonio Nelli, periodista de TUDN, el Monterrey ya tiene cerrada la llegada de Matías Almeyda al conjunto del Barrial, uno de los mejores entrenadores de la Liga MX y que es un histórico de las Chivas por lo que consiguió hace algunos años.

La misma fuente informó que el Monterrey ya tiene cerrado el fichaje del ‘Pelado’ Almeyda para la siguiente temporada de la Liga MX y que el anuncio oficial lo realizarán la siguiente semana para que el entrenador argentino se una al equipo lo más pronto posible.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Femenil América golea y humilla al Toluca para estar casi clasificadas a la final de la Liga MX Femenil

¡Humo blanco en #Rayados! 💭



Almeyda será DT de “La Pandilla”. pic.twitter.com/lKOKtoQF8Q — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) May 8, 2026

Matías Almeyda tendrá su segundo reto en la Liga MX con Monterrey

Matías Almeyda escribió su nombre en la historia de las Chivas hace algunos años cuando salió campeón de la Liga MX, la Concacaf Champions Cup y la Copa MX con el Rebaño Sagrado. Ahora tendrá un nuevo reto en el futbol mexicano con el Monterrey.

Con su llegada al Barrial, el entrenador argentino tendrá su segundo reto en el futbol mexicano, esperando que vuelva a tener el éxito que tuvo con las Chivas, pues la afición y la directiva de los Rayados quieren volver a la cima de la Liga MX.

Matías Almeyda dirigió 147 encuentros en el banquillo de las Chivas, consiguiendo 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas, además de sumar a su vitrina personal cuatro títulos, dos a nivel nacional y uno en el plano internacional.

Monterrey cesó a Nicolás Sánchez del puesto de entrenador

Nicolás Sánchez fue designado como el entrenador del Monterrey tras la salida de Domènec Torrent. Sin embargo, los resultados no acompañaron al técnico argentino y fue cesado de su puesto. Es por eso que los directivos de los Rayados eligieron a Matías Almeyda.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro primer equipo varonil. Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del club”, se puede leer en el comunicado.

Además, el Monterrey anunció a Dennis Te Kloese como el nuevo presidente deportivo de la institución para iniciar un nuevo proyecto en el club, buscando llevar trofeos a sus vitrinas.

DCO