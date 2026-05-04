Así fue captado Sergio Canales con su familia disfrutando de Monterrey tras su salida del equipo

A pesar de que Sergio Canales dejó de ser jugador del Monterrey, el futbolista español todavía no se va de la ciudad, pues fue captado en compañía de su familia disfrutando algunos lugares de la capital de Nuevo León, a la cual llegó a vivir en el verano del 2023.

Tanto Sergio Canales como su esposa Cristina Llorens han subido contenido a sus redes sociales de sus visitas y recorridos por las calles del centro de Monterrey, en la zona de Barrio Antiguo, en compañía de sus hijos.

Lugares de Monterrey que Sergio Canales disfrutó con su familia

Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, compartió en redes sociales la visita que la familia hizo al Club Hípico La Silla, ubicado al sur de Monterrey, para disfrutar un certamen en el que también estuvo el argentino Lucas Ocampos, todavía jugador del club.

“Los abrazos que mas echaré de menos. Hay lugares que te sostienen sin decir nada y se vuelven hogar”, escribió la esposa del futbolista español junto a una foto en el Parque Ecológico Chipinque, donde hicieron hiking.

Así es como Sergio Canales y su familia disfrutan sus últimos días en Monterrey, esto a pesar de que ya se anunció su salida del equipo. Sin embargo, su contrato termina oficialmente el próximo 30 de junio, y parece que quiere aprovechar al máximo sus últimos días en la capital de Nuevo León.

¿Cuántos goles hizo Sergio Canales con Monterrey?

El español Sergio Canales hizo 46 goles con el Monterrey en 118 partidos oficiales en los que tuvo actividad con el conjunto regiomontano desde su llegada en el Torneo Apertura 2023.

El experimentado mediocentro estuvo cerca de ser campeón de la Liga MX en el Apertura 2024, cuando Rayados fue derrotado por el América por marcador global de 3-2 en la gran final.

De los 46 goles que hizo Sergio Canales con el Monterrey, 41 fueron en duelos de Liga MX, pues marcó cuatro en juegos de Leagues Cup y uno en la Concacaf Champions Cup.

EVG