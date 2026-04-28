¡Oficial! Sergio Canales se va de Monterrey y lo despiden como leyenda: “me voy con el corazón lleno”

Este martes el mediocampista español Sergio Canales dejó de ser jugador del Club de Futbol Monterrey, cerrando una etapa de casi tres años en la Liga MX. El ibérico aseguró que tomó la decisión de partir desde la conciencia y de manera personal.

Con un emotivo video compartido en redes sociales el talentoso jugador se despidió de Rayados y su afición. “He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia”, dice Canales.

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia".🎙️@SergioCanales.🔵⚪ pic.twitter.com/pTNsFBKre3 — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

“Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente. Te deseamos lo mejor en lo que viene, Sergio Canales. Monterrey siempre será tu casa”, dijo por su parte el club regio en un comunicado en redes, en donde agradecen a Canales por su entrega.

Sergio Canales y su paso por Rayados

La historia de Sergio Canales con Monterrey arrancó con su llegada en verano de 2023. De inmediato se convirtió en referente de la institución, en uno de los goleadores y capitán. Logró una gran conexión con la afición, que lo adoptó como un icono moderno.

Sin embargo, lo que arrancó como un cuento de hadas terminó como una historia de terror, pues al parecer la relación con la grada se fue deteriorando, así como con el proyecto institucional de Rayados, lo que derivó en ver a Canales cansado.

Por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más… pic.twitter.com/Zd3FQqU39A — Sergio Canales (@SergioCanales) April 28, 2026

En sus casi tres años con el equipo Sergio Canales alcanzó una final de la Liga MX, cayendo ante el América, pero en Rayados no fue suficiente y en su último semestre fracasaron rotundamente al quedar eliminados en octavos de final de la Concacaf Champions Cup y no avanzar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

Los números de Sergio Canales en Monterrey

Sergio Canales, mediocampista ofensivo de 35 años de edad, se dice seguirá su carrera en su natal España, aunque no se ha decidido si será en el Real Racing Club de Santander o en su exequipo, el Real Betis, en donde milita el mexicano Álvaro Fidalgo.

Canales disputó, de acuerdo con transfermarkt, 118 partidos en todas las competencias, anotando 46 goles y repartiendo 22 asistencias. Lo que le faltó a Sergio para ser de las grandes leyendas en Rayados fue un título.

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