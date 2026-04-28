Las grandes ausencias de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026

Las ausencias de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

Este martes se reveló la lista de jugadores de la Liga MX que integran la lista de Javier Aguirre para iniciar la concentración para la Copa del Mundo 2026 y como en cada ciclo, hay grandes ausencias.

En la convocatoria que se lanzó hay 20 futbolistas, de los cuales 12 están considerados para integrar la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, mientras que ocho son para fortalecer el grupo en los trabajos y con miras al siguiente torneo.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Esta primera lista está integrada únicamente por jugadores de la Liga MX. destacando la ausencia de Carlos Charly Rodríguez, Richard Ledezma, Marcel Ruiz y Everardo López.

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, sufrió una grave lesión en la Concachampions a semanas de la Copa del Mundo, pero decidió no operarse para así pelear por un lugar en la Selección Mexicana. Su recuperación fue paulatina, teniendo minutos en los juegos finales del Clausura 2026, pero al final Aguirre lo dejó fuera.

Charly Rodríguez torneo tras torneo está en la conversación de los mejores jugadores de la Liga MX, pero en contexto selección nunca ha rendido de la mera esperada, con nulo impacto en goles o asistencias, un fuerte estigma que lo hace de los menos pedidos por la afición y finalmente quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.

Chivas tiene cinco convocados al Mundial de Norteamérica y pudieron ser seis, pero Javier Aguirre no llamó a Richard Ledezma, lateral derecho que bien pudo haber estado en la lista final al ser útil en línea de 4 y de 5, considerando que su compañero Luis Romo sí fue llamado, sorprende que no se le haya dado un oportunidad.

Y la última gran ausencia es la de Everardo López, defensor central del Toluca quien disputó el Mundial Sub-20 de Chile como titular en el Tricolor de Fernando Arce. Su irrupción en los Diablos y su perfil zurdo lo hacían el candidato natural para ser reemplazo de Johan Vásquez, quien ahora es el único defensa zurdo de Aguirre en la Copa del Mundo 2026.

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