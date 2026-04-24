¡Una locura! Boletos para la final del Mundial 2026 rebasan los 2 millones de dólares en reventa de FIFA

El sitio de reventa de la FIFA tiene cuatro boletos para la final del Mundial 2026, a celebrarse el próximo 19 de julio, en poco menos de 2.3 millones de dólares cada uno.

Los lugares de estas entradas se ubican detrás de una de las porterías del Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se llevará a cabo el partido en el que se conocerá al campeón del Mundial 2026, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

La página de reventa de la FIFA lanzó CUATRO ENTRADAS para la FINAL de la Copa Mundial por USD 2.3 MILLONES cada una. 💰‼️ https://t.co/XkgLcJYZWb pic.twitter.com/tKttjscqex — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 24, 2026

La FIFA no controla los precios solicitados en su denominado Mercado de Reventa/Intercambio, pero cobra una comisión de compra del 15 por ciento a la persona que adquiera cada boleto y una comisión de reventa del 15 por ciento al ​​vendedor.

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¿Qué dice la FIFA al respecto?

“La FIFA ha establecido un modelo de venta de entradas y de mercado secundario que refleja las prácticas estándar del mercado de entradas para grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones”, señaló la FIFA en un comunicado.

“Las comisiones aplicables para facilitar la reventa están alineadas con los estándares de la industria en los sectores deportivos y de entretenimiento de Norteamérica. El enfoque de venta de entradas con precios variables de la FIFA se alinea con las tendencias de la industria en diversos sectores deportivos y de entretenimiento, donde se realizan adaptaciones de precios para optimizar las ventas y la asistencia y garantizar un valor de mercado justo para los eventos”, agregó el ente rector.

Un asiento de pasillo para la final del Mundial 2026 en el Estadio MetLife, el 33 del bloque 146, fila 32 de la grada baja, anunciado como estándar de fácil acceso, tenía un costo de 207,000 dólares, mientras que un asiento de categoría 2 en la última fila del tercer nivel superior figuraba a 138,000 dólares en el bloque 310, fila 26, asiento 23. A pocos pies de distancia, el asiento 21 tiene un precio de 23,000 dólares.

¿Cuántos juegos del Mundial 2026 serán en el MetLife?

El Estadio MetLife recibirá ocho juegos durante el Mundial 2026, el más importante de ellos el de la gran final el 19 de julio.

El recinto con capacidad para 82,500 espectadores es uno de los 11 inmuebles de Estados Unidos en los que habrá duelos durante el desarrollo del magno evento.

El Estadio MetLife es donde los Jets y los Giants de Nueva York disputan sus compromisos como locales en la NFL.

EVG