¡No es broma! El FIFA Fan Fest del Mundial 2026 sí tendrá un costo

Una balón de la Copa del Mundo 2026 a gran escala en Canadá

En Toronto, sede canadiense para la Copa del Mundo 2026, se está revisando el plan del Fan Fest de la FIFA, pues autoridades de la ciudad plantean cobrar la entrada por primera vez, con precios que podrían llegar hasta los 300 dólares.

La alcaldesa Olivia Chow pidió repensar esta propuesta, pues busca mantener al acceso gratuito para los aficionados. La discusión se dio en el comité ejecutivo de la ciudad.

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El Fan Fest en Toronto se tiene programado del 11 de junio al 19 de julio en Fort York y The Bentway. En un principio se anunció como un evento gratis para todo público, con oferta de comida, actividades culturales y la transmisión de partidos.

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Si se decide cobrar, el precio de la entrada del Fan Fest iría de los 10 a los 300 dólares, esperando una derrama de 6.2 millones de dólares, que ayudarían a la ciudad a cubrir parte de los 9 mdd en el presupuesto.

La propuesta dice que este sistema de boletos ayudaría con la logística y el control de la gente que asista. Ante las reacciones, la alcaldesa Olivia Chow presentó una moción para que el municipio entregue una alternativa de acceso gratuito.

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Sin embargo, no se confirmó la eliminación directa del boleto de 10 dólares. “En términos generales no deberías tener que pagar, porque ya lo haces a través de tus impuestos”, agregó Chow.

El plan es que el personal de la ciudad de Toronto entregue un nuevo plan en donde incluyan detalles sobre el acceso comunitario y la distribución de por lo menos 11 mil entradas para grupos de la comunidad.

Por su parte, el concejal Josh Matlow criticó la decisión de introducir un costo en un evento que fue anunciado como gratuito. “Es una de las pocas cosas que está reuniendo a la gente y cobrar 10 dólares se siente mezquino para muchos”.

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