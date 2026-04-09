¡OFICIAL! Javier “Chicharito” Hernández va a la Copa del Mundo 2026 y vivirá su cuarto torneo de la FIFA

Luego de dejar a las Chivas Rayadas del Guadalajara el delantero Javier Hernández se quedó sin equipo, pero eso no fue impedimento para subirse a la Copa del Mundo 2026. El “Chicharito” vivirá su cuarto mundial, aunque ahora como comentarista.

En redes sociales se confirmó que Hernández formará parte de las transmisiones de FOX Sports en el Mundial 2026. “¡Bienvenido, Javier Hernández!“, inicia el mensaje de la empresa.

¡Bienvenido, Javier Hernández!



Mexico’s all-time top goalscorer, Javier “Chicharito” Hernández, is joining the FOX Sports broadcast team for the biggest FIFA World Cup in history.@CH14_ pic.twitter.com/AFJXlEpiMa — FOX Sports (@FOXSports) April 9, 2026

“Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador histórico de México, se une al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa Mundial de la FIFA más importante de la historia", agrega el comunicado.

El 11 de diciembre de 2025 el “Chicharito” quedó desvinculado de las Chivas. Su segunda etapa como delantero rojiblanco quedó marcada por la falta de gol, apatía en el terreno de juego y un penalti fallado ante Cruz Azul en cuartos de final de la Liga MX.

Tras salir del Club Deportivo Guadalajara el futbolista se quedó sin equipo, pero ahora se prepara para vivir su cuarta Copa del Mundo, aunque la primera sin ser jugador. Un nuevo reto en la carrera profesional de Hernández.

Como futbolista el “Chicharito” defendió la playera de México en tres ediciones del torneo de la FIFA. Su primera aparición fue en Sudáfrica 2010, en donde le anotó un gol histórico a Francia en la Fase de Grupos y luego le marcó a Argentina en octavos de final.

El Mundial de Brasil 2014 fue se segunda aparición, con un rol más estelar que en el anterior. El jugador celebró una diana ante la Selección de Croacia en la Primera Ronda.

Su última aparición en Copas del Mundo fue en Rusia 2018. Su última diana en la máxima competencia de selecciones fue ante Corea del Sur. Su saldo en justas mundialistas es de 12 partidos y 4 anotaciones.

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