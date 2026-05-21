En la imagen, los DT de Pumas y Cruz Azul, Efraín Juárez y Joel Huiqui, respectivamente

No es muy común ver a entrenadores mexicanos en estas instancias en los últimos años. Por lo regular los equipos se decantan por timoneles extranjeros y eso provoca que las finales de la Liga MX la disputen directores técnicos no nacidos en el país.

En esta ocasión y después de 13 años, dos entrenadores mexicanos se verán las caras en el duelo por el título. Efraín Juárez con Pumas y Joel Huiqui con el Cruz Azul intentarán llevar un nuevo trofeo a sus vitrinas y serán el orgullo azteca que tanto se pedía en 180 minutos o quizá un poco más.

Por parte de los de la UNAM, levantarían su octavo trofeo, pero en Cruz Azul se colgarían la décima estrella.

Sin duda, la llegada de Efraín Juárez al Pedregal ha provocado un cambio importante. Son los favoritos para la afición y si logran ganar el campeonato romperían una racha de 15 años sin poderlo hacer.

Por su parte, Joel Huiqui solamente lleva seis partidos al frente de La Máquina, ya que hay que recordar que el conjunto de La Noria era dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, pero no tuvo una buena salida del club y al final nadie entendió por qué lo despidieron previo a que arrancara la Liguilla del Clausura 26.

La última ocasión en la que dos técnicos mexicanos se enfrentaron fue en 2013, cuando Miguel Herrera al frente del América y Memo Vásquez con el Cruz Azul chocaron en el Estadio Azteca.

Muchos fanáticos aseguran que dicho encuentro es uno de los más épicos en la historia, pues los de Coapa perdían hasta el minuto 85 por pizarra de 2-0 y terminaron llevándose el campeonato.

Al final “todo fue culpa de Layún”. El ex lateral de las Águilas se encargó de cobrar el último penalti para que los Millonetas se alzaran con el triunfo y todo el odio que le tenía la afición azulcrema terminó en amor y ahora algunos lo llegan a considerar como una leyenda.

Por la gloria ı Foto: Especial

La Gran Final arranca hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 20:00 horas. Cruz Azul figura como local en el coloso de la colonia Noche Buena y ante su gente debe de aprovechar los primeros 90 minutos.

La vuelta se disputará el domingo 24 de mayo en Ciudad Universitaria. Efraín Juárez y sus pupilos cierran en casa una de las series más apretadas.

Ayer por la tarde se llevó a cabo el día de medios en el que hablan los protagonistas del encuentro. Por parte de Pumas estuvieron el entrenador, el defensa Natahn Silva y el atacante y la sensación de la fiesta, Jordan Carrillo.

“Ellos (Cruz Azul) rentaron nuestra casa. Con todo respeto no tienen estadio para jugar. Nosotros los ayudamos”, dijo el zaguero Nathan Silva.

Por su parte, Efraín Juárez reconoció que “llenamos estadios, en rating somos de los mejores, somos un equipo gigante y estamos en la final dignamente”. Huiqui resalta la unión de grupo en el Azul.