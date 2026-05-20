Pachuca cae derrotado ante el Washington Spirit y se despiden de la Concacaf W Champions Cup

El Pachuca se enfrentó al Washington Spirit en la cancha del Estadio Hidalgo para definir a la segunda finalista de la Concacaf W Champions Cup y el conjunto estadounidense se llevó la victoria por marcador de 1-0 para llegar al partido por el título del torneo internacional.

El partido estuvo cerrado durante los 90 minutos. Durante el primer tiempo, la oportunidad de mayor peligro fue por parte de las Tuzas, que en una jugada a balón parado una de las futbolistas contactó el balón con la cabeza y terminó estrellándose en el poste izquierdo de la cabaña rival.

CLAUDIA GIVES US THE LEAD 👏 pic.twitter.com/009CUvKKCd — Washington Spirit (@WashSpirit) May 21, 2026

La primera parte terminó con la paridad en el marcador, pero con las Tuzas encima del marco rival, aunque en el desarrollo del encuentro las oportunidades se dieron en jugadas a balón parado, contraataques o trazos largos a profundidad.

Lamentablemente para el Pachuca, las Tuzas quedaron eliminadas en su primera oportunidad en un torneo internacional, así que tendrán que clasificarse a la siguiente edición del certamen para volver a pelear por el título el año que viene.

Esta es la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup y el Washington Spirit tendrá la oportunidad de ampliar la hegemonía de la liga estadounidense en el torneo, pues en la primera campaña del certamen internacional el Gotham City se convirtió en campeón venciendo a Tigres en la final.

¡Partido intenso, pero que sigue 0-0! 👊 pic.twitter.com/Ew4RCN0Sy9 — Concacaf W (@ConcacafW) May 21, 2026

Cuando parecía que el compromiso terminaría en empate y tendríamos una tanda de penales para definir al equipo ganador, el Washington Spirit tuvo una jugada de peligro en el campo del Pachuca; Claudia Martínez recibió un balón filtrado en profundidad e intentó definir entre las piernas de la guardameta.

La suerte estuvo del lado de la jugadora paraguaya y, tras el rebote de la arquera de las Tuzas, la pelota le pegó en la cara y terminó incrustándose en las redes del equipo local, consiguiendo la victoria para las estadounidenses para lograr su pase a la final.

El partido por el título se disputará en la cancha del Estadio Hidalgo el próximo sábado 23 de mayo para definir a las nuevas campeonas de la Concacaf W Champions Cup, que será el América o el Washington Spirit.

DCO