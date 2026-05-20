Nathan Silva podría condenar a Pumas a una maldición que les puede costar el título de Liga MX (VIDEO)

Nathan Silva durante el Día de Medios previo a la final de la Liga MX.

Dentro del futbol mundial hay un lema que dice “la copa no se toca” y muchos futbolistas respetan esa frase, pues en varias ocasiones se han perdido finales por agarrar el trofeo. Sin embargo, el defensa de Pumas Nathan Silva no cree en ninguna de estas cábalas y antes de la final ante Cruz Azul podría condenar a una maldición a los universitarios.

Durante una entrevista para Azteca Deportes, Nathan Silva tocó la copa de la Liga MX, dejando en claro que lo único que vale en estos partidos es el “trabajo, compromiso, esfuerzo y enfocado en lo que se tiene que hacer”. Aunque varios aficionados de los Pumas ya están preocupados por esta acción del defensa brasileño.

“Hemos recuperado el ADN de la garra y entrega” 🐾



Nathan Silva nos menciona cuál es la clave de Pumas para mantenerse en buen nivel 🔥



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📅 Jueves 21 de mayo / Domingo 24 de mayo⁣

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Pumas quiere romper una sequía de 15 años sin levantar el título

Los Pumas están a 180 minutos de coronarse en la Liga MX si es que vencen al Cruz Azul en la final del Clausura 2026. Tanto la directiva como los jugadores tienen la presión encima de la sequía de 15 años que tiene el club sin poder levantar un título del torneo local.

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Con Efraín Juárez se recuperó el ADN del Club Universidad y en este torneo solo han sufrido dos derrotas, una en fase regular y la otra en la liguilla a manos del Pachuca. Los pupilos del Juárez llegan como favoritos al ser los superlíderes del torneo y recibir el partido de vuelta en su casa.

Sin embargo, no será nada sencillo levantar el trofeo, ya que tienen enfrente a un Cruz Azul que tuvo un cambio radical con la llegada de Joel Huiqui y ahora pelearán por su décima estrella en su historia ante los universitarios, una serie que promete muchísimas emociones desde el arranque del compromiso.

▶ #Video | ¿Jordan Carrillo se quiere quedar en Pumas?

El talentoso atacante asegura que por el momento está enfocado en “levantar la copa”



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Nathan Silva puede alzar la copa después de tres años de su llegada

Nathan Silva llegó a los Pumas en julio del 2023 y desde ese entonces no había tenido la oportunidad de alzar la copa de la Liga MX con el conjunto del Club Universidad, pero después de tres años el brasileño dejará todo para darle la octava a los universitarios.

Nathan Silva presume en su vitrina personal el título de liga y copa en Brasil, los cuales ganó con el Clube Atlético Mineiro hace algunas temporadas, pero ahora está enfocado en ser campeón con los Pumas en la Liga MX.

Al igual que Nathan Silva, casi toda la plantilla aún no sabe lo que es ser campeón de la Liga MX; el único que conoce la gloria en el futbol mexicano es Robert Morales, que fue bicampeón con el Toluca en las dos temporadas pasadas.

DCO