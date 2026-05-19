Joel Huiqui y la cuenta pendiente que quiere saldar ante Pumas en la final del Clausura 2026 con Cruz Azul

La final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul tendrá un sabor más que especial para Joel Huiqui, director técnico cementero, quien formaba parte de la plantilla de Monarcas Morelia que perdió ante los universitarios la serie por el título del Torneo Clausura 2011.

El ahora timonel interino de La Máquina era en ese momento uno de los defensas de los michoacanos, a los que se sumó en ese año precisamente procedente de los cementeros, donde había jugado los seis años anteriores.

Joel Huiqui jugó completos los 90 minutos de aquella final entre Monarcas y Pumas, que se alzó con el título de la Liga MX después de imponerse por marcador global de 3-2, luego del 1-1 en la ida en el Estadio Morelos y del 2-1 en la vuelta en Ciudad Universitaria.

Joel Huiqui quiere alargar la sequía de Pumas

Precisamente la de aquel Clausura 2011 fue la última final en la que Pumas se proclamó campeón del futbol mexicano, por lo que Joel Huiqui, al frente de Cruz Azul, tiene la oportunidad de extender la sequía de los del Pedregal.

Aquella final perdida contra los auriazules impidió que el actual estratega de los de La Noria ganara su segunda Liga MX como jugador, luego de la que había conseguido como integrante del Pachuca en el Apertura 2003.

Joel Huiqui tiene la oportunidad de guiar a Cruz Azul a su décima estrella y de paso alargar la racha de 15 años que los Pumas tienen sin proclamarse campeones.

Joel Huiqui en su etapa como jugador del Morelia (2011). ı Foto: Mexsport

Joel Huiqui no conoce la derrota con Cruz Azul

Joel Huiqui asumió la dirección técnica de Cruz Azul de manera interina ante el cese de Nicolás Larcamón antes de la última jornada del Clausura 2026 y hasta el momento marcha invicto.

La Máquina tiene saldo de cuatro victorias y un empate con el exdefensa en el timón. Tres de esos triunfos han sido en lo que va de la Liguilla.

Con Joel Huiqui al frente, Cruz Azul ya dejó en el camino a Atlas y Chivas. Contra Pumas, los celestes buscan levantar su primer trofeo de Liga MX en cinco años, pues no lo hacen desde el Guard1anes 2021.

EVG