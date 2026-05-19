¿Cuántos títulos ha ganado el Arsenal en toda su historia?

El Arsenal ha ganado un total de 50 títulos a lo largo de su historia, incluyendo competencias locales, como la Premier League, y justas internacionales, como la Recopa de Europa, aunque la mayoría de sus logros han sido en torneos de Inglaterra.

Los Gunners llegaron a 50 estrellas en sus 139 años de historia con su coronación en la Premier League 2025-2026, que significó su primera estrella en la liga inglesa desde el periodo 2003-2004, cuando de la mano del francés Arsène Wenger en el banquillo terminaron monarcas en calidad de invictos.

The Arsenal. Premier League champions. Read all about it 🗞️ — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Con el español Mikel Arteta en la dirección técnica, el Arsenal volvió a probar las mieles de la gloria en la Premier League, luego de que en las últimas tres temporadas se había conformado con el subcampeonato, y parecía que esta vez le pasaría lo mismo, pero la sequía en liga llegó a su fin.

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Todos los títulos del Arsenal

17 Community Shield

14 Premier League

14 FA Cup

2 Copas de la Liga

1 Recopa de Europa

1 Copa de Ferias

1 Football League Centenary Trophy

¿Cuál fue el primer trofeo que ganó el Arsenal?

El Arsenal conquistó el primero de todos sus títulos en la Temporada 1929-1930 con la consecución de la FA Cup, torneo que ganó después de vencer en la final al Huddersfield Town por marcador de 2-0 en el mítico Wembley.

En alusión a la Premier League, la primera vez que los londinenses conquistaron la liga inglesa fue en el el ciclo 1930-1931, luego de haber obtenido una cosecha de 66 puntos en 42 jornadas, superando por seis unidades al sublíder Aston Villa.

El primer título internacional del Arsenal fue el de la extinta Copa de Ferias en la Campaña 1969-1970. Este certamen se realizó entre 1955 y 1971.

El otro trofeo que los Gunners han conquistado fuera de Inglaterra hasta el momento es el de la Recopa de Europa de la Temporada 1993-1994.

EVG