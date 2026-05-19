¿Quién es Mikel Arteta, el entrenador que hizo campeón de la Premier League al Arsenal después de 22 años?

Tres subcampeonatos después el entrenador español Mikel Arteta por fin pudo hacer campeón de la Premier League al Arsenal, que rompió una racha de más de dos décadas sin conquistar el título de liga en el balompié inglés.

Con el empate 1-1 entre el Bournemouth y el Manchester City el conjunto Gunner se aseguró el campeonato a falta de una jornada por disputarse en la Premier. Los Citizens necesitaban ganar para alargar la definición a las últimas consecuencias.

¿Quién es Mikel Arteta?

Mikel Arteta es un exjugador y entrenador de futbol nacido el 26 de marzo de 1982 en San Sebastián, España. Como futbolista se desempeñó como mediocampista, pasando por varias academias formativas, entre ellas las del Barcelona.

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Su debut como profesional se dio en Francia con el PSG, cuando estaba cedido en la Temporada 2001-2002, año en donde fue fichado por el Rangers de Escocia antes de regresar a su natal San Sebastián para jugar con la Real Sociedad.

En 2005 tuvo su primera experiencia en Inglaterra con el Everton, pero su gran historia en la Premier League se dio cuando fichó por el Arsenal en 2011. Disputó cinco campañas en el Norte de Londres y fue capitán, ganando cuatro títulos.

Como jugador del Arsenal ganó dos veces la FC Cup y dos veces la Community Shield, pero la gran consigna era la Premier, que no se ganaba desde 2004.

Se retiró en 2016 y de inmediato empezó a trabajar en los banquillos, destacando como auxiliar de Pep Guardiola. El 20 de diciembre debutó como entrenador del Arsenal.

En agosto de 2020 ganó la FA Cup ante el Chelsea y poco después la Community Shield ante el Liverpool. Pero la institución seguía sin salir campeón de liga. El español gestionó proyectos interesantes, peleando el título, pero con sus equipos desinflándose en la recta final de la campaña.

Como DT de los Gunners fue subcampeón en las campañas 2022-23, 2023-24 y 2024-25. Finalmente en la 2025-26 rompió con 22 años de sequía y por fin pudo vencer a su mentor, Pep Guardiola.

El Arsenal vuelve a ser monarca de Inglaterra, siendo su trofeo 14 en la historia y tan solo el tercero del 2000 a la fecha. Han sido 12 veces segundo lugar en el campeonato.

Mikel Arteta está a las puertas de una campaña histórica, pues tiene al Arsenal en la final de la Champions League. De ganar el club estaría sumando su primera Orejona y firmando un doblete sin precedentes.

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