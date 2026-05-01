¿Julián Quiñones se va a la Premier League? Esto se sabe de la llegada del mexicano a Inglaterra

Julián Quiñones está en la mira de tres clubes de la Premier League.

El goleador mexicano Julián Quiñones ha llamado la atención de tres equipos de la Premier League de Inglaterra, de acuerdo con información de 365Scores, esto por sus destacadas actuaciones con el Al-Qadisiya de Arabia Saudita.

El citado medio indica que visores de Inglaterra destacan el físico y la efectividad del seleccionado tricolor en la Saudi Pro League. Sin embargo, no menciona cuáles son los clubes de la Premier League que están interesados en ficharlo.

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3⃣ equipos de Inglaterra ya contactaron al Al-Qadsiah buscando el traspaso de Julián Quiñones (29) 🇲🇽🤯



El club árabe pediría MÁS DE 20 MILLONES de euros por la PANTERA en este mercado de verano 💸



📌 Los reportes de los visores ingleses destacan que su… pic.twitter.com/CBMdkQ8TZh — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 30, 2026

365Scores reporta que estos tres equipos de Inglaterra ya se pusieron en contacto con la directiva del Al-Qadisiya para preguntar por los servicios de Julián Quiñones, quien en la actual temporada ha hecho 32 goles con la escuadra saudita.

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Esto pide Al-Qadisiya por Julián Quiñones

El mismo medio señaló que el Al-Qadisiya pediría más de 23 millones de dólares a los equipos de la Premier League que quieren contratar al mexicano Julián Quiñones.

Hasta el momento no hay algo concreto, pero todo parece indicar que las buenas actuaciones y ritmo goleador del atacante de 29 años de edad han despertado el interés de clubes de Inglaterra, lo que sería un salto importante para el connacional.

El Al-Qadisiya es el primer equipo fuera de México en el que juega Julián Quiñones, quien llegó a la escuadra de la Saudi Pro League en el verano del 2024.

Julián Quiñones encabeza tabla de goleo en Arabia Saudita

Julián Quiñones lidera la tabla de goleadores en la Saudi Pro League con 28 anotaciones con el Al-Qadisiya, a falta de cuatro jornadas para que concluya la campaña en Arabia Saudita.

El exariete del América es seguido por el inglés Ivan Toney y por el veterano delantero portugués Cristiano Ronaldo, quienes acumulan 27 y 25 dianas con Al Ahli y Al Nassr, de manera respectiva.

Julián Quiñones tiene cuatro partidos más con el Al-Qadisiya antes de que concluya la Temporada 2025-2026 de la Saudi Pro League, en los cuales intentará mantener su ritmo goleador para terminar como el máximo romperredes del campeonato.

Al Nassr, Al Fayha, Al-Hazem y Al-Ittihad son los últimos rivales a los que el seleccionado nacional y el Al-Qadisiya enfrentarán en el cierre de la campaña en Arabia Saudita.

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