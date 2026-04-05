Julián Quiñones hace dos GOLAZOS, pero el Al-Qadisiya se lleva la derrota ante el Al-Ettifaq (VIDEO)

Julián Quiñones festeja uno de sus dos goles en el duelo entre Al-Qadisiya y Al-Ettifaq.

El seleccionado nacional Julián Quiñones ratificó su gran momento al conseguir un doblete en la derrota del Al-Qadisiya por 3-2 a manos del Al-Ettifaq en partido de la Jornada 27 de la Saudi Pro League.

El atacante mexicano hizo su primer tanto del encuentro al minuto 33, cuando aprovechó un rebote en el área para poner en ventaja a su equipo, que antes del descanso fue empatado con anotación del escocés Jack Hendry al 40′.

Julián Quiñones es el máximo goleador de 2026 en todo el mundo, tiene que ser titular en el Mundial y no pienso discutirlo con nadie🇲🇽❤️



Hoy anotó doblete, lleva 65 G+A en 61 partidos y 30 goles en la temporada🔥



Que la mamen sus haters🤫 pic.twitter.com/m3Zfl8slDK — Roberto Haz (@tudimebeto) April 5, 2026

🤯🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES Y LLEGA A 64 G+A EN 61 PARTIDOS EN ARABIA SAUDÍ!



Es el segundo máximo goleador de 2026 EN TODO EL MUNDO. Tiene que estar en el mundial. 🔥🏆 pic.twitter.com/YuLpDsh1Wv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 5, 2026

Julián Quiñones hizo su segundo gol del partido en la recta final del mismo, cuando al minuto 87 puso el definitivo 3-2 con un potente disparo de derecha en el área para devolverle la esperanza al Al-Qadisiya, al que ya no le alcanzó el tiempo para conseguir la igualada.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la campaña?

El doblete en la derrota del Al-Qadisiya frente al Al-Ettifaq le permitió al mexicano Julián Quiñones llegar a 30 goles en la Temporada 2025-2026.

El seleccionado tricolor acumula 26 tantos en la Saudi Pro League. Sus otras cuatro dianas en la campaña fueron en compromisos correspondientes a la King’s Cup.

El doblete más reciente de Julián Quiñones en Arabia Saudita había sido en la goleada de 4-1 del Al-Qadisiya sobre el AL-Kholood en cotejo de la Fecha 25 del campeonato de liga.

Julián Quiñones alcanzó con 26 dianas en el primer lugar de la tabla de goleadores al inglés Ivan Toney (Al-Ahli). Ambos superan por tres anotaciones al portugués Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr.

La racha goleadora de Julián Quiñones con Al-Qadisiya

Julián Quiñones ha tenido una magnífica temporada con el Al-Qadisiya, con el que hace algunas semanas tuvo una racha de ocho juegos consecutivos con gol.

El seleccionado mexicano ha marcado en 17 de los 24 partidos de la Saudi Pro League que ha disputado con el su club en la temporada en curso.

Los goles de Julián Quiñones han sido vitales para que el Al-Qadisiya se mantenga en los primeros puestos de la clasificación en Arabia Saudita, donde actualmente marcha en el cuarto lugar con 60 puntos, a 10 del Al-Nassr, líder de la competencia a falta de siete jornadas para que concluya el certamen.

Su momento de mayor efectividad en la Temporada 2025-2026 se dio entre las Jornadas 12 y 19, entre las cuales logró 11 goles, anotaciones que redituaron en 22 puntos para el Al-Qadisiya.

Es el primer partido en la campaña en curso en el que Julián Quiñones marca y el Al-Qadisiya se va sin unidades.

EVG