César Montes marca con el Lokomotiv por segundo partido consecutivo (VIDEO)

César Montes sigue en plan grande con el Lokomotiv a dos meses del Mundial 2026 y, por segundo partido consecutivo en la Premier League de Rusia, el defensa mexicano marcó el primer tanto del encuentro para el conjunto de Moscú en el cotejo ante el Spartak.

El futbolista de 29 años fue el encargado de abrir el marcador al minuto 23 de tiempo corrido. Fue en un tiro de esquina cuando César Montes logró el primer tanto del cotejo; Aleksey Batrakov mandó un servicio a segundo poste y con un remate de cabeza el mexicano mandó a guardar la esférica.

Antes de que su compañero mandara el centro al corazón del área, César Montes logró quitarse la marca del defensa rival para aparecer solo al segundo poste y lograr su octavo tanto desde su llegada al futbol del viejo continente.

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🚨🇲🇽 GOAL BY CÉSAR MONTES FOR LOKOMOTIV MOSCOW



SECOND CONSECUTIVE GOAL FOR THE MEXICAN CENTER-BACK IN RUSSIA ⚽️🇷🇺

pic.twitter.com/fiwllnEWN0 — NextMex (@NextMexOficial) April 5, 2026

César Montes anota por segundo partido consecutivo en Rusia

César Montes consiguió el primer gol del Lokomotiv en el partido ante el Spartak, con el que el mexicano llegó a ocho tantos en el viejo continente y que también significó su segundo tanto consecutivo en la liga de Rusia.

El defensa central mexicano volvió de una lesión el pasado 22 de marzo del 2026, a días de enfrentar a Portugal, para verse las caras con el Akron, encuentro que ganó el equipo de Montes por marcador de 5-1 y el canterano del Monterrey marcó el primer tanto de la noche.

Después de la fecha FIFA, César Montes volvió a Rusia para continuar la temporada con el Lokomotiv y este fin de semana volvió a ser el goleador de su equipo; lamentablemente, el equipo del mexicano sufrió una expulsión en el segundo tiempo y terminaron perdiendo el encuentro en el minuto 83 de juego.

GOL DE CÉSAR MONTES



Así aparece el mexicano para anotar con el Lokomotiv.



Já, mira tu: de espaldas se acomoda para una media vuelta y de zurda (siendo diestro) la coloca al ángulo contrario.



Y siendo defensa central... GOLAZO.pic.twitter.com/tCCQyoaJA9 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 22, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el Lokomotiv de César Montes en Rusia?

Con su derrota a manos del Spartak, el Lokomotiv se aleja del primer lugar de la Premier League de Rusia, pues se encuentra a ocho puntos del primer lugar con siete partidos por disputarse en la campaña.

El próximo encuentro del equipo de César Montes será el 12 de abril del 2026, cuando se midan al Dinamo Makhachkala en la Jornada 24 del torneo local, encuentro que deberán ganar si quieren seguir en la disputa por el primer puesto de la general.

César Montes se encontrará con un viejo conocido en la Jornada 28 de la liga de Rusia, pues el Lokomotiv recibirá en casa al Dynamo de Moscú, equipo del mediocampista mexicano Luis Chávez, quien volvió hace algunos días a la actividad con su club.

DCO