Mateo Chávez quiere ganarle el puesto a Jesús Gallardo en la Selección Mexicana

La lateral izquierda de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 tiene dueño; Jesús Gallardo, quien se apunta para su tercer mundial, pero tiene competencia en Mateo Chávez, quien busca ganarse su puesto en el Tricolor de Javier Aguirre.

Con 22 años el jugador del AZ Alkmaar de Países Bajos busca elevar su techo competitivo para desbancar a Gallardo, de quien solo tiene cosas buenas que decir, pues comentó que día a día aprende del canteranos de los Pumas de la UNAM.

“Jesús es un gran jugador. Mi meta principal es estar en la lista final y después a corto plazo ganarme un lugar en el once titular. Es diferente estar en una lista a ser partícipe del equipo, ser regular y sumar. Puedo sumar mi juego, la intensidad y la energía que meto al equipo”, dijo Chávez en conferencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

▶️ #VÍDEO | 🇲🇽⚽ “Admiro y respeto a Jesús Gallardo, pero quiero ganarme mi lugar”, aseguró Mateo Chávez sobre la competencia por la lateral izquierda en la Selección Mexicana.

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Mateo Chávez y su gran relación con sus compañeros de selección

Mateo Chávez se coloca como el recambio natural en la lateral izquierda, dominada por Jesús Gallardo desde hace dos ciclos mundialistas, con esporádicas intervenciones del propio Tiloncito y de Julián Araujo.

“Tengo buena conexión con algunos de los delanteros, buscar algunas asistencias y aportar el cero atrás, que en este tipo de torneos es importante porque es lo que te da para sumar puntos e ir trascendiendo ronda tras ronda”, dijo Mateo.

El canterano del Guadalajara no se siente seguro en la lista final de la Copa del Mundo a pesar de ser de los pocos que juegan en Europa.

▶️ #VÍDEO | 🇲🇽⚽ Mateo Chávez destaca la combinación de perfiles y experiencia en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

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Mateo Chávez aún no se siente dentro de la lista final del Vasco

“(Javier Aguirre) Ha sido claro. La lista final es el 1 de junio, faltan 10-11 días, dos partidos todavía. No me siento seguro. Nadie se siente seguro y se nota en la forma en la que trabajamos y en el hambre que tenemos para estar entre esos 26 jugadores”, indicó.

Mateo Chávez destacó la unión en la Selección Mexicana antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

“Veo un grupo muy unido, es un vestidor en el que disfruto mucho estar. Ahora que estoy lejos valoro mucho estar en un vestidor así. Futbolísticamente es una selección muy fuerte, mezclamos mucha experiencia, jugadores que han tenido mundiales, campeonatos y demás, y gente joven que venimos con muchas ganas de sumar. La meta es clara para el equipo: hacer el mejor Mundial en la historia de México. Entregarnos y que la gente se sienta orgullosa cuando terminen los 90 minutos”, señaló.

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