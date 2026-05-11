Memo Ochoa y el mensaje con el que confirma su lugar en el Mundial 2026; “Estoy en casa”

Memo Ochoa publicó un mensaje en el que confirmó su presencia en el Mundial 2026.

El experimentado portero Memo Ochoa compartió en sus redes sociales un mensaje en el que confirmó su asistencia al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, justo cuando falta un mes exacto para que se ponga en marcha el magno evento el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

“Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país... ahí estará mi alma primero. Rumbo a la WC 2026″, es como precisamente concluye el mensaje de Memo Ochoa, quien este lunes se unió a la concentración del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Mundial 2026, último torneo de Memo Ochoa con Selección Mexicana

En su mensaje, Memo Ochoa confirmó que el Mundial 2026 será la última competencia a la que acuda con la Selección Mexicana, de la que se hará a un lado una vez que termine la participación del equipo en el magno evento.

“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. 🇲🇽 Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", se lee al inicio del mensaje del guardameta surgido del América.

El Mundial 2026 no solamente será el último torneo de Memo Ochoa con la Selección Mexicana, pues el portero tampoco volverá a jugar con el AEL Limassol, club al que se unió en septiembre del 2025.

Cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar Memo Ochoa



Memo Ochoa y un récord en mente en el Mundial 2026

Memo Ochoa quiere convertirse en el Mundial 2026 en el primer futbolista mexicano de la historia en acudir a seis ediciones de la máxima justa.

El cancerbero tapatío está igualado hasta el momento con Rafa Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal, quienes asistieron a cinco Copas del Mundo.

A diferencia de los tres jugadores mencionados, Memo Ochoa no tuvo actividad en los cinco Mundiales en los que estados, pues fue suplente en los dos primeros (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y en el Mundial 2026 tampoco sería parte del 11 inicial, pues el titular es Raúl ‘Tala’ Rangel.

Javier Aguirre dará a conocer la lista final de 26 convocados para el certamen el próximo 1 de junio.

EVG