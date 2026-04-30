Memo Ochoa define su futuro; reportan que se retira después de la Copa del Mundo 2026

Falta poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y se dice que el portero mexicano Guillermo Ochoa se retirará del deporte profesional después del certamen. El insider Fabrizio Romano adelantó la noticia en su cuenta de X.

“Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla. Ochoa se retirará del futbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional”, dice el periodista italiano.

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad.



Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Actualmente Memo Ochoa juega en el AEL Limassol FC de Chipre y de acuerdo con la información de Romano la decisión del arquero tricolor implica colgar los botines a nivel de selecciones y clubes. Paco Memo debutó como profesional en 2004, lo que significa que cerrará su trayectoria después de 22 años de carrera profesional y con 41 de vida.

Ochoa arrancó su carrera en el Club América, en donde se puso de titular de inmediato, destacó y se convirtió en uno de los mejores del futbol mexicano. Se convirtió en un histórico al ser el primer portero azteca en jugar en una Primera División de Europa.

Después de las Águilas se marchó al AC Ajaccio de Francia, en donde fue sin duda la estrella del equipo, aunque también se convirtió en uno de los más goleados del balompié europeo. Transitó por el Málaga, Granada, Standard Lieja, tuvo una segunda etapa en el América. Regresó a Europa con el Salernitana y ahora con el AEL Limassol.

Memo Ochoa en la última Fecha FIFA de la Selección Mexicana ı Foto: Mexsport

¿Por qué Ochoa irá al Mundial 2026?

Guillermo Ochoa está contemplado para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 debido a la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y dejó un espacio en la portería azteca. El jugador del América estará al rededor de una año fuera.

Desde antes de la lesión de Malagón, el cancerbero titular de la Selección Mexicana era Raúl Rangel, quien le llenó el ojo al Vasco Aguirre para atajar en el Mundial 2026. Sin embargo, todavía hay gente que cree que Memo Ochoa será quien salga como titular ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, pero parece que su rol será el del tercer arquero.

Memo Ochoa está a las puertas de su sexta Copa del Mundo, luego de haber estado en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, jugando solo en las tres previas, pues en Alemania y Sudáfrica vio el torneo desde la banca, con Oswaldo Sánchez y el Conejo Pérez como los estelares, respectivamente.

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