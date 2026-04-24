“Ochoa no corta un centro aunque un enano lo empuje”, la despiadada crítica de un exDT de Selección Mexicana (VIDEO)

El experimentado portero Memo Ochoa fue duramente criticado por Ricardo La Volpe, exdirector técnico de la Selección Mexicana, quien atizó contra el actual guardameta del AEL Limassol al asegurar que no contra un centro ni aunque un enano lo empuje.

“Ochoa no te corta un centro ni aunque lo empuje un enano de atrás”, aseveró el Bigotón en charla con Claro Sports, esto en medio de una semana difícil para el arquero surgido del América por un garrafal error en la derrota del AEL Limassol ante el Pafos en las semifinales de la Copa de Chipre.

"HOY PARA MÍ, EL PORTERO ES 'TALA'"🚨



"Ochoa no te corta un centro. Era un arquero atajador, a esta edad no sé si tenga la potencia y los reflejos"



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Ricardo La Volpe lanzó esta contundente crítica hacia Memo Ochoa a pocos menos de dos meses para el comienzo del Mundial 2026, el sexto al que asistirá el veterano cancerbero de 40 años de edad.

La Volpe compara a Memo Ochoa con Jesús Corona

Ricardo La Volpe aseguró que el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 debe ser Raúl ‘Tala’ Rangel, guardameta de las Chivas, además de que recordó que en su época al frente del Tricolor el siempre prefirió a Jesús Corona sobre Memo Ochoa.

“Hoy para mí es ‘Tala’, pero me pasó ya algo similar con Ochoa y Corona. Corona estaba en Tecos y Ochoa en el América, entonces imagínate las redes, la gente, el fanatismo decían que Ochoa, pero fácil estaba tres dedos abajo de Corona”, profundizó el Bigotón.

La Volpe, el DT que llevó a Ochoa a su primer Mundial

Ricardo La Volpe fue el entrenador que llevó a Memo Ochoa a su primer Mundial con México, el de Alemania 2006.

El experimentado estratega argentino convocó al surgido de las fuerzas básicas del América como el tercer portero del Tricolor en la justa en suelo germano, en la que el titular fue Oswaldo Sánchez y el segundo fue Jesús Corona.

A pesar de que Memo Ochoa no tuvo minutos en Alemania 2006, dicha justa mundialista fue la primera de cinco a las que ha asistido hasta el momento.

El Mundial 2026 sería el tercero en el que Memo Ochoa es suplente, pues en el de Sudáfrica 2010 tampoco tuvo minutos en la cancha.

EVG