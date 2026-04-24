Claudia Sheinbaum se reúne con representantes de las Grandes Ligas, previo al juego de las Mayores en CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión con directivos y jugadores de la Major League Baseball (MLB), así como con los Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que juegan este fin de semana en la Ciudad de México.

La intención de este encuentro es “fortalecer e impulsar” la pasión y amor por el beisbol en los jóvenes del país. Los dirigentes de las Grandes Ligas le dieron a la presidenta un jersey con el número 26 y con el apellido “Sheinbaum” en la espalda.

Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México. Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y,… pic.twitter.com/Tl9H65kDEx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

“Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México”, inicia el mensaje de la mandataria en redes sociales.

En las fotos que Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales sale sosteniendo un bate de beisbol, así como manoplas, que además de la franela son elementos distintivos del llamado Rey de los Deportes.

“Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón”, termina la publicación compartida en X, antes llamada Twitter.

México recibe juego de Grandes Ligas

En la reunión destacó la presencia de los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que tienen este fin de semana un juego de temporada regular de las Grandes Ligas en la Ciudad de México. El escenario es el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, la novena más grande del país.

Las Mayores regresaron a México en 2023. Lo hizo con una serie de juegos de temporada regular entre los San Francisco Giants y los San Diego Padres en el Harp Helú, que se ha convertido en un inmueble clave para el renacer de la pasión por la pelota.

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