MLB México City Series 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos Diamondbacks vs Padres?

Los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres son los equipos que este año disputan la MLB México City Series 2026 con la celebración de dos partidos este 25 y 26 de abril, ambos en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

La casa de los Diablos Rojos de México recibe este fin de semana los dos duelos entre los Padres y los Diamondbacks, dos equipos que pelean en lo alto de la División Oeste de la Liga Nacional de la MLB, en la que San Diego es segundo y Arizona tercero.

¿Dónde ver EN VIVO los juegos entre Diamondbacks y Padres?

Los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres son los equipos que protagonizan la MLB México City Series 2026 este sábado 25 y domingo 26 de abril. Ambos encuentros tendrán como sede el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Fecha : Sábado 25 y Domingo 26 de abril

Hora : 16:05 (25 de abril) y 14:05 (26 de abril)

Estadio : Alfredo Harp Helú

Transmisión: FOX y FOX One (25 de abril); ESPN y Disney+ (26 de abril)

Rumbo a la Ciudad de México. pic.twitter.com/N3pOCF4H5D — San Diego Padres (@Padres) April 24, 2026

¿Cuántas veces ha sido la MLB México City Series?

La MLB México City Series 2026 es la tercera ocasión que el beisbol de Grandes Ligas viene a la capital del país para celebrar partidos de temporada regular.

Originalmente el 2020 sería el primer año en el que este evento se llevaría a cabo, pero la pandemia del coronavirus echó para atrás las visitas precisamente de los Padres y de los Diamondbacks.

Fue hasta el 2023 que se llevó la primera edición de la MLB México City Series con los duelos entre los San Diego Padres y los San Francisco Giants en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En el 2024 los equipos que vinieron a México fueron los Houston Astros y los Colorado Rockies, que también midieron fuerzas dos veces en la casa de los Diablos Rojos del México.

La MLB México City Series 2025 no se llevó a cabo, esto debido a la falta de un acuerdo económico, pues Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, se enfocó principalmente a la serie de apertura en Tokio, Japón.

EVG