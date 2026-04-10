Así fue el primer cuadrangular del mexicano Brandon Valenzuela en la MLB con los Blue Jays (VIDEO)

El mexicano Brandon Valenzuela hizo su primer cuadrangular en el beisbol de Grandes Ligas.

El receptor mexicano Brandon Valenzuela logró este viernes su primer cuadrangular en la MLB con los Blue Jays. Lo consiguió en la cuarta entrada del partido entre Toronto y los Minnesota Twins en el Rogers Centre.

Con su primer vuelacercas en el beisbol de Grandes Ligas, el cual fue de dos carreras, el sonorense ayudó a que los Blue Jays, actuales subcampeones de la MLB, se fueran 5-4 arriba de los Twins como locales.

Felicidades a Brandon Valenzuela 🇲🇽 por conectar su primer cuadrangular en Grandes Ligas ⚾🇺🇲



Que sea el primero de muchos para el catcher de los Blue Jays 🐦👏😁 pic.twitter.com/2LH1wPY1pn — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) April 11, 2026

La pelota tomó dirección hacia el jardín derecho del Rogers Centre. La afición de los Blue Jays festejó por todo lo alto el primer cuadrangular del mexicano Brandon Valenzuela, apenas cinco días después de haber debutado en la MLB.

¿Quién es Brandon Valenzuela?

Brandon Valenzuela, nacido en Hermosillo, Sonora, se convirtió en el mexicano 153 en la historia en jugar en el beisbol de Grandes Ligas.

El receptor mexicano comenzó su carrera en la Academia Alfredo Harp Helú en México. Tiempo después, en el 2017, fue firmado por los San Diego Padres.

Antes de su ascenso en las Grandes Ligas, el receptor de 25 años demostró su talento y capacidad en las ligas menores.

Brandon Valenzuela fue enviado a los Toronto Blue Jays en la fecha límite de cambios del 2025 por Will Wagner, actual infielder de los San Diego Padres.

El sonorense recibió la oportunidad de debutar en la MLB antes de lo esperado. Fue llamado desde Triple-A Buffalo después de que el receptor titular de los Blue Jays, el también mexicano Alejandro Kirk, fue colocado en la lista de lesionados tras una herida en el pulgar.

Brandon Valenzuela es un bateador ambidiestro con buen equilibrio de ambos lados. A lo largo del 2025 conectó 15 homeruns, la mejor cifra en su carrera en ligas menores.

EVG